Uhldingen-Mühlhofen Narrenschau mit Witz und Sticheleien

Der Programmmix der Narrengesellschaft Oberuhldingen kam beim Publikum gut an. Auch die Kommunalpolitik hatten die Akteure im Visier. Närrischer Dauerbrenner war das Bauloch in der Ortsmitte.

Uhldingen-Mühlhofen – Seit Oktober haben die Akteure sich auf die vierstündige Narrenschau am Wochenende vorbereitet. Was sie ihrem Publikum in der voll besetzten Lichtenberghalle präsentierten, konnte sich sehen lassen: Pfiffig choreografierte Tanzeinlagen und kraftvolle Akrobatik wechselten sich mit amüsanten Sketchen ab. Ehrensache, dass der ein oder andere Narr die Gelegenheit nutzte, das Ortsgeschehen zu karikieren. Dauerlacher erntete das klaffende Bauloch in der Mühlhofener Ortsmitte. Ins Narrenvisier gerieten auch die geplanten Umbauarbeiten an der Promenade oder "Asphaltwellen" auf Höhe der Oberuhldinger Discounter.

Klamauk auf hohem Niveau kam gleich mehrfach von Gesamtleiter Klaus "Hennes" Henn. Als Moderator machte er sich zum Beispiel über die fehlende Regierung und eine Große Koalition lustig: "Willkommen zur ersten Narrenschau nach der längsten, die wir je gehabt haben", lautete seine Anmoderation zur Freude der Narrenschaugäste. Für Lachtränen sorgte sein zweiteiliges Programm "Einwandfrei". Frei nach dem Comedian Rolf Miller brachte Hennes die Zuhörer mit verstümmelten Halbsätzen und verquer aufgesagten Halbwahrheiten zum Lachen. "Wenn du nicht lesen kannst, kriegst du keine Führungsposition, höchstens Politik oder Rathaus", ließ er verlauten. Auch die Ortslage hatte er im Blick, vor allem "den mit Höchstgeschwindigkeit fertiggestellten Baustopp", radebrechte er zum Projekt "Aus der Mühlhofener Aach"-Arkaden.

Bei "Quengelmann" im Kassenstau hielten Zimmermänner und Giggeler die passende Abkürzung für die Baulücke parat: "LMAA" – was so viel bedeute wie "Luftschloss Mühlhofen Aacharkaden". Die Politessen Diana Groß und Gabi Weber zogen gleichfalls über das "schöne, große Loch mit kunstvollem Gitterzaun" her. Die geplante Uferneugestaltung für 2019 im Rahmen des Weltkulturerbe-Masterplans wurde bei ihnen kurzer Hand zum "Weltkulturlaufsteg" erklärt. "Asphaltwellenreiten" könnten die Uhldinger dann zwischen Edeka und Lidl. Die Besucher frohlockten.

Viel Spaß hatten sie auch mit der Wiederauflage eines Sketchs vor 15 Jahren. Diesmal war es Julian Nipp, der zur Schere griff und zur Freude der Anwesenden der Lockenpracht von Narrenbolle Franz Josef Zündel zu Leibe rückte. "Bei meiner Schnitttechnik werden die Gedanken frei – frei für Bürgernähe", rief der selbst ernannte Coiffeur schelmisch in Richtung Schultes Edgar Lamm. Angesichts der immer zerrupfteren Ausmaße der Narrenpolizisten-Frisur johlten die Besucher.

Bei all dem dargebotenen Witz war ab und zu eine Verschnaufpause vonnöten. Die klasse Show von Mitgliedern aus Rebmännlen, Hexen und Hippies war ein Vergnügen fürs Auge. In selbst zusammengestellten Outfits stöckelten die Youngsters über die Fasnachtsbretter und zeigten bei anschließenden Tänzen immer mehr Haut. Klar, dass sie noch einmal ran mussten. Auch für die akrobatische Tanzshow "SOS – Mann über Bord" wurde nach Nachschlag verlangt, ebenso für die lustig-bunten Trolle mit Leuchtkugeltanz oder die kesse Nummer des Narrensamens. Als "Oktopussen" kamen die "Elfer" zum Abschluss groß raus, bevor die Hippies den Saal schlagkräftig mit Narrenmusik füllten. Säckelmeister Uwe Poisel vergab abschließend ein "großes Kompliment" an allen Mitwirkenden für den abwechslungsreichen Abend.

Die Narrengesellschaft

Die Narrengesellschaft Oberuhldingen (NGO) wurde mitsamt ihres Elferrats 1922 gegründet, blickt aber schon auf über 150 Jahre Fasnet zurück. Es dauerte bis 1949, dass mit der Hexenzunft Streibehexen die erste Gruppe der NGO aus der Taufe gehoben wurde. Bis heute ist sie die mitgliederstärkste Gruppe in der Oberuhldinger Fasnet. 1952 kam die Laubengiggelerzunft dazu. Die Zimmermannsgilde wurde 1969 von Männern verschiedener Handwerksberufe ins Leben gerufen. Das Küken der NGO sind die 1994 gegründeten Birnauer Rebmännle.

Einmal jährlich wird die Narrenschau in der Lichtenberghalle ausgerichtet, bei der alle Gruppen ein Feuerwerk an Humor, Lokalkolorit und Akrobatik abrennen. Für Begrüßung und Abspann zeichnete dieses Mal Uwe Poisel in Vertretung von Prädident Franz Josef Speth verantwortlich, Klaus Henn moderierte. Als Choreografen betätigten sich Mirjam Boonekamp, Anna Klausmann, Sabrina Baum und Karin Poisel-Klausmann. Sketche führten Diana Groß und Gabi Weber auf, Franz Josef Zündel und Julian Nipp sowie Klaus Henn.

