Uhldingen-Mühlhofen Närrische Freude beim Umzug in Unteruhldingen

Närrische Freude beim Umzug in Unteruhldingen

Der traditionelle Umzug in Unteruhldingen hat nicht nur alle Gruppen der Gemeinde, sondern auch den Narrenverein Grasbeuren und freie Gruppen angelockt. Die Zuschauer hatten große Freude an dieser Vielfalt.

Beim traditionellen Gemeindeumzug am Sonntag in Unteruhldingen waren alle Gruppen der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen mit dabei. Außerdem nahmen der Narrenverein Grasbeuren und einige freie Gruppen daran teil. Vor allem am Hafen wurden die Hästräger von den Zuschauern mit viel Applaus bedacht. Die wiederum bedankten sich mit zahlreichen Süßigkeiten.