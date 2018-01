Uhldingen-Mühlhofen Möglicher Investor für Aach-Arkaden

Gespräche mit neuem Investor laufen. Das teilte Bürgermeister Edgar Lamm mit.

Einen möglicherweise neuen Investor für die geplanten Aach-Arkaden zur Belebung der Ortsmitte Mühlhofen mit der Kombination von Ladengeschäften und Wohnbebauung hat Bürgermeister Edgar Lamm beim Neujahresempfang der Gemeinde am Sonntag angekündigt. Wie der SÜDKURIER bereits am Freitag berichtet hatte, habe in Bezug auf das „größte Sorgenkind der Gemeinde“ das Amtsgericht Charlottenburg am 15. Dezember das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Berliner Firma Emtec GmbH & Co. Mühlhofen KG eröffnet, der Insolvenzverwalter habe die Gemeinde am 21. Dezember darüber in Kenntnis gesetzt. Im Vorgriff auf die zu erwartende Insolvenz des Investors habe man bereits im November mit einem renommierten Insolvenzanwalt aus der Region einen Gesprächstermin vereinbart und ihn Anfang Dezember mit der Vertretung der Gemeindeinteressen beauftragt.

Lamm sagte weiter, die Gemeinde habe zwar ein Rückkaufsrecht zum Wiedererwerb des Grundstücks, „aber das können und werden wir natürlich nur dann ausüben, wenn wir nicht auch noch die durch Kredite belasteten Grundschulden mitübernehmen müssen.“ Man führe inzwischen Gespräche mit möglichen Investoren, um das Vorhaben doch noch zu ermöglichen. „Meine Zuversicht auf eine gute Lösung mit einem Investor ist nach einem langen Gespräch vor einigen Tagen enorm angestiegen“, sagte Lamm. Die Verhandlungen zwischen diesem möglichen Investor und der finanzierenden Bank liefen „und vielleicht kann man bereits in Kürze dem Insolvenzverwalter einen guten Vorschlag unterbreiten“, so der Bürgermeister.