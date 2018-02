Uhldingen-Mühlhofen Mit Lederjacken: Täter erschwindelt sich 2000 Euro

Ein unbekannter Täter hat einen 84-Jährigen um 2000 Euro betrogen. Er hatte sich ihm als ehemaligen Arbeitskollegen vorgestellt und minderwertige Lederjacken angedreht.

Ein unbekannter Täter hat sich am Montag einem 84-Jährigen gegenüber, den er bei dessen Spaziergang ansprach, als ehemaliger Arbeitskollege ausgegeben. Wie die Polizei mitteilt, trat der Unbekannte dabei so forsch auf, dass der Mann dem Betrüger die Geschichte glaubte und ihn mit nach Hause nahm. Dort unterbreitete der Unbekannte dem 84-Jährigen ein Angebot. Er sei in der Modebranche tätig und habe sechs Lederjacken von einer Messe dabei, die er beim Grenzübertritt in die Schweiz nicht verzollen wolle. Die Jacken würde er zum Sonderpreis von 1000 Euro verkaufen, erklärte der Täter. Da der Geschädigte nicht so viel Bargeld zuhause hatte, ließ er sich von dem Mann zur Bank fahren, teilt die Polizei mit.

Während der Fahrt dorthin verdoppelte der Unbekannte den Kaufpreis und das eingeschüchterte Opfer übergab schließlich 2000 Euro. Nachdem der Täter den 84-Jährigen nach Hause gefahren hatte, verschwand er mit dem erschwindelten Geld. Als dem Geschädigten Zweifel an der Echtheit der Lederjacken kamen, verständigte er die Polizei. Diese bestätigte die minderwertige Ware. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 60- bis 65-jährigen Mann handeln, der mit einem silberfarbenen Auto mit italienischer Zulassung unterwegs gewesen sein soll. Personen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der 0 75 51/80 40 zu melden.