Uhldingen-Mühlhofen Marta Bohn feiert ihren 100. Geburtstag

Viele Gratulanten kamen am Freitag, um Marta Bohn in Oberuhldingen zu ihrem 100. Geburtstag zu gratulieren.

Uhldingen-Mühlhofen (hk) „Wenn man Sie so sieht, glaubt man kaum, dass Sie schon 100 Jahre alt sind.“ Der neue evangelische Pfarrer Thomas Weber war gestern Vormittag sehr überrascht, als er Marta Bohn in ihrer Wohnung in der Mainauer Straße zum runden Geburtstag gratulierte und dabei erlebte, wie geistig frisch die Jubilarin ist. Zu ihrem Ehrentag war auch Bürgermeister Edgar Lamm erschienen, der die Glückwünsche des Landes Baden-Württemberg und der Gemeinde übermittelte und der Jubilarin einige Geschenke überreichte.

Marta Bohn wurde vor einem Jahrhundert im Mettmann am Rande des Rheinischen Schiefergebirges in Nordrhein-Westfalen als Zweijüngste von elf Geschwistern geboren. Die Jubilarin stammt aus der sportlichen und musikalischen Mettmanner Familie Lenzing. Ihre älteste Schwester Irma wurde 1940 Deutsche Meisterin im Geräteturnen und als Turnlehrerin zur "Reichsakademie für Leibesübungen" nach Berlin berufen. Auch ihre jüngste Schwester Elisabeth wurde 1950 Deutsche Meisterin im Geräte-Achtkampf und durfte zwei Jahre später mit zu dem Olympischen Spielen nach Helsinki reisen. Vor drei Jahren wurde Marta Bohn für 90-jährige Mitgliedschaft im Mettmanner Turnverein mit den Worten „Sie erfreut sich bester Gesundheit und schaut auf ein bewegtes und aktives Leben zurück“ ausgezeichnet. Ihre fünf Brüder waren als Musiker „Piccadilly Jazz-Symphoniker“ erfolgreich; Kaiser Wilhelm II. brachten sie zu seinem Geburtstag ein Ständchen ins holländische Exil. Ihren Mann verlor Marta Bohn schon früh durch die Folgen des Zweiten Weltkriegs: Noch im April 1947 erhielt sie von ihm eine Karte aus russischer Gefangenschaft, ohne zu wissen, dass er zu diesem Zeitpunkt schon verstorben war. Das erfuhr sie erst acht Jahre später.

Die Jubilarin hätte gern Schneiderin gelernt, allerdings hatte sie keine Lehrstelle bekommen. Bis vor kurzem beschäftigte sie sich viel mit Handarbeit, sie strickte, häkelte und nähte gern. Heute liest sie lieber Bücher. Weil diese für sie aber zu schwer zu halten sind, ließ sie sich von ihrer Enkelin überreden, Bücher auf einem Tablet-Computer zu lesen. Das macht ihr große Freude: Über 60 Bücher hat Marta Bohn in elektronischer Form bereits verschlungen. „Und den SÜDKURIER liest sie täglich auch“, sagte gestern ihre Tochter Irma Nikolai, bei der die Jubilarin seit 14 Jahren lebt. Neben ihr gratulierten auch zwei Enkel, drei Urenkel, ihre Pflegetochter sowie Verwandte und Bekannte aus Mettmann.