Uhldingen-Mühlhofen Landratsamt Bodenseekreis plant fünf Laichbiotope

Das Feuchtbiotop soll vor allem für Frösche und Lurche Lebensraum sein. Der Technische Ausschuss der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen vertagte den Bauantrag

Entstehen auf einem Grundstück östlich von Gebhardsweiler auf der Gemarkung von Mühlhofen fünf Laichbiotope für Amphibien? Das jedenfalls plant das Umweltamt des Bodenseekreises beim Feuchtgebietskomplex Binzenbach. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Gemeinderates vertagten in ihrer vergangenen Sitzungen jedoch die Entscheidung, weil für sie noch einiges im Unklaren war. Entsprechende Fragen soll jetzt das Landratsamt beantworten, bevor das Thema wieder auf den Tisch des Ausschusses kommt.

Wie Ortsbaumeister Norman Zieger erläuterte, handelt es sich bei der vorgesehenen Fläche um einen feuchten, an einer Nordostseite gelegenen Hang mit Wasseraustritten; die Speisung der Tümpel erfolge über dieses Hangwasser. „Daher werden von den oligo- bis mesotrophen Verhältnissen auch seltenere Pflanzen- und davon abhängige Tierarten profitieren“, sagte er. Dabei sprach der Ortsbaumeister den Nährstoffgehalt des Wassers an, der bei Oligotrophie niedrig, bei Mesotrophie etwas höher ist und bei Eutrophie seinen Höchststand erreicht. Die Tümpel lägen laut der "Moorkarte" am Rand einer Hangvermoorung. Die Nutzung erfolge bislang als extensiv genutztes Grünland, also mit geringem Viehbesatz und ohne Düngung. Dadurch stelle es Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten wie eben auch Amphibien dar. Im direkten Umfeld der Tümpel sollen sich Zieger zufolge Hochstauden- und Röhrichtzonen entwickeln. Auf der übrigen Fläche werde die extensive Grünlandnutzung beibehalten. "Die Tümpel werden länglich hangparallel geformt. Der Aushub wird direkt hangunterseits der Tümpel wieder eingebaut und wirkt als Staukörper", informierte der Bauamtsleiter weiter. Mittels der dortigen Geländeerhöhung könne die mittlere Aushubtiefe auf 30 Zentimeter beschränkt werden. Zieger: „So bleiben bei einer Gesamtfläche von rund 550 Quadratmeter die Erdbewegungen auf 165 Kubikmeter begrenzt.“

Für Erwin Marquart (CDU) waren nicht nur die rechtlichen Grundlagen unklar, sondern auch, ob und wie die künftige Pflege gesichert ist. „Es darf nichts bei der Gemeinde verbleiben“, sagte er. „Ich denke, dass die Pflege weiter gesichert ist“, antwortete Zieger. Bürgermeister Edgar Lamm ergänzte: „Der Bauherr muss das Grundstück pflegen.“ Marquart zeigte sich damit aber nicht zufrieden und beantragte die Vertagung mit der Bitte an die Verwaltung, die noch fehlenden Informationen einzuholen.