Uhldingen-Mühlhofen Land und Gemeinde würdigen ehrenamtlich engagierte Bürger

Bürgermeister Edgar Lamm überreicht Ehrennadel des Landes und Bürgermedaille in Gold.

Für langjährige besondere Verdienste im Ehrenamt hat Bürgermeister Edgar Lamm beim Neujahrsempfang im Welterbesaal der neuen Tourist-Information Helmut Brost, Hans-Peter Groeschel und Klaus Heim mit der hrennadel des Landes Baden-Württembergausgezeichnet. Gemeinderätin Gabriele Busam erhielt die Bürgermedaille in Gold.

Den Ausführungen des Rathauschefs zufolge ist Klaus Heim seit 1982 Mitglied im DRK-Ortsverein Uhldingen-Mühlhofen. Seit 1995 ist er stellvertretender Bereitschaftsleiter und seit 2017 zusätzlich noch stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins. Heim erhielt zahlreiche Auszeichnungen des DRK in Silber und Gold und im Jahr 2007 wurde ihm die Silberne Ehrennadel des DRK-Landesverbandes verliehen. „Durch sein langjährige Zugehörigkeit und erworbenen umfassenden Kompetenzen ist er eine wichtige Stütze des DRK Ortsvereins Uhldingen-Mühlhofen geworden“, so Lamm.

Hans-Peter Groeschel hat seit 1989 bis heute in vier Vereinen verschiedene Vorstandsämter innegehabt: Bei der DLRG war er acht Jahr Vorsitzender, bei den Freien Wählern war er Beisitzer und ist seit 2011 Zweiter Vorsitzender, er war Kassenprüfer beim DLRG-Bezirksverband, ist bis heute Kassenprüfer beim DRK Ortsverband und ist seit 2015 Vorsitzender des VdK Uhldingen-Mühlhofen sowie seit 2016 Kassier beim VdK Kreisverband Überlingen. Lamm: „Herr Groeschel ist sowohl für wichtige gemeinnützige Organisationen tätig als auch kommunalpolitisch aktiv und sein Engagement seit 2006 in der Vorstandschaft der Freien Wähler Uhldingen-Mühlhofen drückt dies zusätzlich aus.“

Helmut Brost ist Gründungsmitglied des Vereins „Bürger für Bürger Uhldingen-Mühlhofen“, wurde 2003 zum Sprecher der gleichberechtigten Vorstände gewählt und hatte dieses Amt bis zum März 2017 inne, bevor ihn gesundheitliche Gründe zum Rückzug zwangen. Lamm: „Der Verein ist in der Gemeinde eine zentrale soziale Einrichtung von höchster Bedeutung und mit weit überregionaler Anerkennung. Er war und ist Vorbild für viele andere später gegründete Initiativen.“ Bereits 2004 habe sich gezeigt, dass Helmut Brost auch über die Grenzen der Gemeinde aktiv ist, indem er eine Fachtagung zum Thema „Bürgerliches Engagement in der Gemeinde“ mit Referenten aus Augsburg, Freiburg und Ravensburg organisierte. Der Verein Bürger für Bürger hat laut Lamm bisher keine eigene Ehrungsordnung. Wie sehr die Arbeit von Brost geschätzt werde, könne man auch daran erkennen, dass er in Anerkennung seiner besonderen Verdienste schon zu Empfängen bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann und bei Bundespräsident Joachim Gauck eingeladen war.

Seit 1994 und damit seit deren Gründung ist Gabriele Busam Mitglied der Freien Wähler Uhldingen-Mühlhofen. Im gleichen Jahr wurde sie in den Gemeinderat gewählt, dem sie seither 23 Jahre ununterbrochen angehört. Lamm: „Ehrenamtliche Tätigkeit im Dienst der Gemeinschaft begleitet Frau Busam seit vielen Jahren und in verschiedener Form. So übernahm sie auch Verantwortung als Elternsprecherin in der Musikschule und ist Mitglied weiterer Vereine wie der Trachtengruppe und dem Verein für Bürger und Gäste. " Neben ihrem Mandat als Gemeinderätin arbeitet Gabriele Busam auch als Mitglied des Technischen Ausschusses und vertritt die Interessen der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen in der Stiftung Alten- und Pflegeheim Wespach in Salem. „Frau Busam gebührt die Auszeichnung mit der Bürgermedaille in Gold in besonderer Weise“, so Lamm.

Ehrungen

Die Bürgermedaille der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch besondere Leistungen in Politik, Gemeinderat, Vereinen, Kirchen, Schulen, gemeinnützigen Organisationen oder anderen Bereichen um die Gemeinde verdient gemacht haben. Die Bürgermedaille in Gold erhalten Gemeinderäte, die 21 bis 25 Jahre tätig sind

Die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg können Bürger erhalten, die sich durch mindestens 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen und Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise um die Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben. Die Ehrennadel besteht aus Silber und zeigt das große Landeswappen mit der Umschrift „Für Verdienste im Ehrenamt“. (hk)