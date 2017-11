Uhldingen-Mühlhofen Kunstausstellung mit vier ganz verschiedene Positionen

Drei Malerinnen und ein Plastiker stellen im Kunstraum Uhldingen aus und der Andrang der Besucher bei der Vernissage ist groß.

Uhldingen-Mühlhofen – Auf riesiges Interesse ist die Vernissage zur Ausstellung „Positionen“ des Uhldinger Freundeskreises Kunst gestoßen. Rund 70 Besucher waren in den Kunstraum Uhldingen, Linzgaustraße in Oberuhldingen, gekommen, um bei der von Stephanie Menacher mit der Querflöte umrahmten Ausstellungseröffnung dabei zu sein. Carla Chlebarov und Wiltrud Karitter (beide Malereien), seit vielen Jahren Mitglied im Verein, sowie Elke Graf (Malereien) und Günter Graf (Plastiken) aus Owingen-Taisersdorf als Gäste präsentieren insgesamt 63 Werke.

Günter Graf sagte, obwohl sich die vier Künstler seit Langem kennen würden und sich gegenseitig schätzten, sei man grundverschieden. Alle hätten ihre eigenen Positionen und es sei ihr Anliegen, ihre Arbeiten ins Gespräch miteinander zu bringen. „Die Ausstellung sollte man als etwas Ganzes ansehen, welches alle vier komponiert haben“, so Graf, dessen Bodenrelief aus heimischer Weißtanne wie schon in der vorhergehenden Ausstellung „Wald“ das Zentrum der neuen Kunstschau bildet.

Seine bearbeiteten Steine sind vulkanischen Ursprungs aus Spanien. Sie stammen aus dem Meer. Durch die Brandung erhielten sie eine erste Form, bevor sie durch seine weitere Bearbeitung zur Skulptur wurden. Die weichen abgerundeten Formen versieht Graf mit quadratischen Vertiefungen, die sich nach Innen immer mehr verengen – das aber von zwei Seiten des Steins, womit ein enger Durchlass für das Licht entsteht. „Ich gehe gern ins Innere, damit Licht reinkommt“, drückte Graf seine Arbeitsweise aus.

Bemerkenswert ist nach Darstellung der Vereinsvorsitzenden Elisabeth Heckenberger-Holstein auch die Sorgfalt, mit der die Sockel gestaltet seien, „alte Eichenbalken, oft mit Kerben oder Löchern, oft mit Stahl kombiniert, oder nur Stahlkonstruktionen unterstreichen die Aussage der Steine und bilden mit ihnen eine untrennbare Einheit“. Grafs Werke haben fast durchgehend spanische Titel.

Carla Chlebarov aus Salem malt oft großformatige Bilder, meist ganz klassisch in Öl, hin und wieder auch in Acryl. In der Art, wie sie male, verlasse sie die Tradition „gestisch, spontan, temperamentvoll, schnell trägt sie die Farbe auf die Leinwand auf“, so die Vorsitzende. Gegenständliches suche man meist vergebens, es sei die Farbe, die Spannung zwischen den Tönen, die ihre Werke auszeichneten. Die Farbe sei ihr etwas Wesentliches. Die Skala reiche von eher verhaltenen Farbkompositionen bis zu kräftigen, miteinander in Wettstreit tretende Farben, die die Form in den Hintergrund treten ließen, Schwarz komme so gut wie nicht vor. „All das, was sie bewegt, drückt sie ungegenständlich aus“, sagte Graf.

Anders als Carla Chlebarov konzentriert sich Wiltrud Karitter, ebenfalls aus Salem, auf kleine Formate. Heckenberger-Holstein: „Ist man davon weiter entfernt, sehen die Bilder gemalt aus, kommt man näher, entpuppt sich die Farbe als Blatt mit seinen Äderungen, als bunte Pappen, Steine, Hölzchen, grazile Drahtfedern. Was achtlos am Boden liegt oder in der Werkstatt abfällt, transformiert sie in andere Zusammenhänge. Die filigranen, zartfarbigen Collagen wirken manchmal zerbrechlich und auch vergänglich.“ Graf sagte, ihre Werke seien ästhetisch, gekonnt reizvoll und immer von Harmonie in Ausgewogenheit charakterisiert.

Der Ausgangspunkt der eher ruhigen Malerei von Elke Graf aus Owingen-Taiserdorf wiederum sind Erlebnisse in Natur, Landschaft und Kultur. „Sie sammelt bunte Erden, arbeitet mit natürlichen Farbpigmenten, und ihre Bilder sind von einer intensiven, samtigen Farbigkeit geprägt und gepaart mit den sparsamen, eher geometrischen Formen“, so Elisabeth Heckenberger-Holstein. Wer sich den Bildern nähere, entdecke kollagenartige Elemente, Schriftzeichen und Abdrücke.

Der Verein

Die bis Sonntag, 26. November, geöffnete Ausstellung kann jeweils freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr in Oberuhldingen besichtigt werden.

Der Freundeskreis Kunst Uhldingen-Mühlhofen wurde 1997 gegründet. Der Zusammenschluss von Kunstfreunden will die bildende Kunst pflegen, die Kunstausbildung insbesondere für Jugendliche fördern und Künstler unterstützen. Der Verein richtet immer wieder Ausstellungen seiner Mitglieder, aber auch für Gäste aus. Ausstellungsbesuche, Sommerfeste und Stammtische sowie mehrtägige Kunstfahrten setzen gesellige Akzente. Vorsitzende ist seit 2006 Elisabeth Heckenberger-Holstein aus Uhldingen-Mühlhofen, ihre Stellvertreterin ist Carla Chlebarov aus Salem-Neufrach.