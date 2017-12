Uhldingen-Mühlhofen Künftig Abenteuergolf statt Minigolf

Im Gemeinderat Uhldingen-Mühlhofen sind Pläne für eine neue Abenteuer-Golfbahn vorgestellt worden. Sie soll die bisherige Minigolf-Anlage ersetzen. Das Vorhaben ist Teil des Masterplans Weltkulturerbe.

Uhldingen-Mühlhofen – Zwölf statt 18 Bahnen wird die Minigolfbahn in Unteruhldingen künftig haben, mit jeweils einer schwierigen, leichten und kindgerechten Variante. Da die Bahnen mit Kunstrasen verlegt werden sollen, wird das "Bodensee-Abenteuer-Golf" eher ein Golf- denn Minigolf-Erlebnis vermitteln. Geplant ist die Fertigstellung im Frühjahr. Das wurde bei einer Präsentation im Gemeinderat deutlich.

Wie Hauptamtsleiter Herbert Unger darstellte, ist die Neugestaltung der Uferpromenade ein zentraler Punkt des gemeindlichen Masterplans Weltkulturerbe Pfahlbauten. Darin einbezogen sei der gesamte Bereich vom Beginn der Schulstraße bis zum Pfahlbaumuseum mit den beiden Molen, dem Hafen und dem Naturstrand. In diesem Bereich liegt auch der Minigolfplatz. Unger erklärte: „Er soll zwar erhalten werden, aber eine Neugestaltung soll ihm zu stärkerer Attraktivität verhelfen." Gestaltungsvorschläge seien bereits im Juli während der Bürgerworkshops zur Neugestaltung der Uferpromenade zur Sprache gekommen. Der künftige Betreiber werde auch die Kosten für die Umgestaltung tragen. Die Gemeinde übernehme dafür die Kosten von rund 15 000 Euro für den Abbau der bisherigen Bahnen.

Zwar habe der derzeitige Pächter des Platzes sein Interesse an einer Weiterführung des Pachtverhältnisses bekundet und seinerseits einen Vorschlag für eine Umgestaltung gemacht, sagte der Hauptamtsleiter. Die jetzt im Gemeinderat vom weiteren Interessenten René Hartzheim aus Markdorf vorgeschlagene Neugestaltung decke sich aber mehr mit den Vorstellungen der Gemeinde. Der Investor habe auch ein wirtschaftlich besseres Angebot unterbreitet. Hartzheim, ausgebildeter Golf-Trainer, betreibt bereits eine Swingolf-Anlage in Deggenhausertal.

Nach dessen Ausführungen sollen bei einer Bahn immer mehrere Wege zum Ziel führen. "Leicht, schwierig, kindgerecht. So ist für alle immer eine interessante und spannende Variante möglich. Anders als beim Minigolf ist das Betreten der Bahn ausdrücklich erlaubt", erläuterte er. Hartzheim möchte auf der Anlage Freizeits- und Museumseinrichtungen am nördlichen Bodensee mit ins Boot nehmen. Hinweisschilder mit Kilometerangaben oder Erreichbarkeit der Attraktionen in Minuten sollen installiert, Flammkuchen und Würstchen angeboten werden. Hartzheim rechnet mit einer Bauzeit von fünf Wochen. Als Eröffnungstermin sieht er Gründonnerstag, 29. März, vor. Das auf dem Areal noch vorhandene Angebot des Pit Pat, der Kombination aus Minigolf und Billard, hält er für überholt. Es soll entfernt und durch einen Aufenthaltsbereich mit Sitzmöglichkeiten ersetzt werden.

Das Vorhaben wurde von den Bürgervertretern begrüßt: „Klasse von den Ideen her“ (Jean-Christophe Thieke, CDU), „sehr ansprechend, ein Highlight für Erwachsene und Kinder“ (Hans Joachim Jaeger, CDU), „sehr guter Eindruck, viele kleine Bezüge“ (Wolfram Klaar, SPD). „Nur schwer vorstellbar“ war das Vorhaben für Angelika Lenius (JB), die darauf hinwies, dass das Ganze nicht kitschig und überladen wirken dürfe. Das Ratsgremium befürwortete schließlich die vorgestellte Neugestaltung des Minigolfplatzes; eine Detailplanung soll demnächst folgen.

Umsetzung Masterplan

Nachdem das Unesco-Welterbe-Komitee am 27. Juni 2011 insgesamt 111 Fundstätten der prähistorischen Pfahlbauten rund um die Alpen zu Welterbestätten ernannt hatte, darunter die Fundstätte Stollenwiesen in Unteruhldingen, entwickelte die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen zusammen mit der Überlinger Planstatt Senner den Masterplan Weltkulturerbe Pfahlbauten. Ziel war und ist die Verbesserung der Infrastruktur in der gesamten Gemeinde. Umgesetzt wurden bereits: Informationspavillon, Unterführung Parkplatz zum See, Aachinsel, Sport- und Funpark, Kreisverkehr und Rathausplatz, Außenbereich Lichtenbergschule und Reaktivierung Wasserkraftwerk. Als nächstes steht die Umgestaltung der Uferpromenade in Unteruhldingen an. (hk)