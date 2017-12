Uhldingen-Mühlhofen Kindergarten St. Martin: Leiterin Berta Colombrino nach 35 Jahren verabschiedet

Berta Colombrino wird immer im Kindergarten St. Martin in Unteruhldingen bleiben, obwohl sie dort nach 35 Jahren als Leiterin verabschiedet wurde: Das Team der Erzieherinnen hatte sie als Sperrholzfigur verewigt, die in dem mehrfach umgebauten Haus ihren festen Platz haben wird. Bei der Übergabe lachte die Geehrte Tränen; Tränen der Rührung kamen ihr dann beim Lied ihrer Kolleginnen, die ihr eine Lobeshymne zu den Klängen von Reinhard Meys "Über den Wolken" sangen.

Auf dem Boden blieb Pfarrer Matthias Schneider von der Katholischen Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung. Berta Colombrinos Wirken, ihre Vorstellung von Erziehung, schlage sich in dem Zitat von Friedrich Fröbel, dem Erfinder des modernen Kindergartens, nieder: "Kommt, lasst uns unseren Kindern leben!" Damit habe Fröbel verdeutlicht, dass es ihm um gemeinsames Leben mit den Kindern gehe, mit Liebe und gelebtem Beispiel als wichtigste Bestandteile von Erziehung neben Bildung und Betreuung.

Berta Colombrino habe mit ihren Kindern gelebt, mit ihnen geweint, gelacht, gebastelt, gespielt, sie getröstet, ihnen die Nase geputzt, manche Träne weggewischt, mit ihnen gesungen, Feste und Gottesdienste gefeiert und Schuhe gebunden. In den 35 Jahren habe sie viele Veränderungen mitgelebt und mitgestaltet wie die Betreuung der unter Dreijährigen und die musikalische Früherziehung sowie dem damals topmodernen und heute runderneuerten Kindergarten, wofür er der politischen Gemeinde dankte. Fürs gute Miteinander hier und mit den anderen Kindergärten habe die Leiterin ebenfalls gesorgt. Ihren Beruf habe Frau Colombrino nicht als Job, sondern als Berufung verstanden, die sie mit Elan, Idealismus und Begeisterung ausgefüllt habe. "Sie sind zu unserem Gesicht des Kindergartens geworden", sagte Schneider und übergab eine selbst gefertigte Kerze mit Sonne über einem Garten mit Kindern, der dies versinnbildlichte, sowie einen Wellness-Gutschein.

Zur "besonderen und außergewöhnlichen Festlichkeit" hatte Kindergartenbeauftragte Anita Sulger auch Eltern begrüßt, die einst selbst Schutzbefohlene von Berta Colombrino waren, und würdigte Colombrinos Vermittlung von Grunderfahrungen des Glaubens und der religiösen Lebenskultur. Dass Erziehung immer wichtiger werde, hob Bürgermeister Edgar Lamm hervor. Er unterstrich dies mit der Information der Übernahme von 90 Prozent der nichtgedeckelten Betriebskosten durch die politische Gemeinde und dem Hinweis auf die Vielfalt der Kindergärten in Uhldingen-Mühlhofen. "Sie haben in all den Jahren sehr vieles, unheimlich Positives geleistet und Einiges vorangebracht", dankte er Berta Colombrino und überreichte einen Erlebnis-Gutschein.

Sabrina Krom tritt Nachfolge an

Für das Team des Elternbeirats würdigte Manuela Markhart die liebevolle Betreuung, Engagement und guten Nerven und überreichte ein Bild mit den Handabdrücken der Kinder, die dann alle mit Lebkuchen und Blumen nach vorne marschierten und ihrer Leiterin auf diese Weise dankten. Nachfolgerin von Berta Colombrino ist Sabrina Krom, die von ihren Kolleginnen zum Willkommen ein Notfall-Starterset erhielt und von ihrer Vorgängerin einen gebackenen Schlüssel als Symbol.

Sehr geehrt, fast beschämt fühle sie sich, meinte Berta Colombrino, die schon mit fünf Jahren wusste, dass sie später mal "Kindergärtnerin" werden wollte. "Die Arbeit hat mich erfüllt und bereichert und mir Kraft für mein persönliches Leben gegeben", sagte sie und benötigte Minuten, um ihrerseits allen zu danken, die sie in den 35 Jahren auch nur ansatzweise begleitet und unterstützt hatten. Einer der vielen Applause galt dem begeisternden Trio mit Susanne Schubert (Klavier) sowie den Geigenspielerinnen Martina und Charlotte Hartmann, die mit beschwingter Kaffeehausmusik musikalische Akzente setzten. Mit einem "Guten Dank" – besser bekannt als Eucharistie -, lud Anita Sulger zum Abschluss der Feier zum Gottesdienst in die Pfarrkirche ein.

Zur Person

Berta Colombrino übernahm am 1. Juni 1983 die Leitung des Kindergartens St. Martin in Unteruhldingen mit damals 56 Kindern, vier Erzieherinnen und zwei Gruppen. Heute kümmern sich neun Erzieherinnen und drei Aushilfen um 50 Kinder in vier Gruppen, darunter zwei Kleinkindgruppen mit zehn Kindern. 600 Kinder hat Berta Colombrino in den 35 Jahren als Kindergartenleiterin betreut. (keu)