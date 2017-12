Uhldingen-Mühlhofen Kieferorthopädische Praxis im früheren Schleckermarkt in Oberuhldingen

Technischer Ausschuss genehmigt Bauantrag einer Ärztin zur Umnutzung der Fläche.

Im Frühsommer wird die Kieferorthopädin Kristin Klingler aus Überlingen ihre Arbeit in dem Räumen des ehemaligen Schleckermarkts in Oberuhldingen in der Linzgaustraße 32 aufnehmen. Der Technische Ausschuss des Gemeinderates genehmigte einen Bauantrag zur Umnutzung der Einzelhandelsfläche für eine kieferorthopädische Praxis. Die Räume standen nach Schließung des Drogeriemarkts 2011 leer, bevor im Mai dieses Jahres der Uhldinger Freundeskreis Kunst in den Räumen gegenüber der evangelischen Kirche den „Kunstraum Uhldingen“ bezog, um hier mehrere Ausstellungen auszurichten.

Wie Ortsbaumeister Norman Zieger in der Ausschusssitzung informierte, ist das Bauvorhaben nach Paragraf 30 des Baugesetzbuchs zu beurteilen, der die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans regelt. Ausnahmen, die der Zustimmung bedürfen, und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Innere Riesen“ seien nicht festgestellt worden. Genügend Stellplätze sind nach seinen Worten vorhanden, das Landratsamt habe auch keine zusätzlichen Parkplätze gefordert.

Gemeinderat Helmut Halbhuber (FW) begrüßte das Vorhaben. „Einen Kieferorthopäden brauchen wir in unserer Gemeinde“, sagte er. Auch Erwin Marquart (CDU) zeigte sich froh, dass ein bisheriger Leerstand demnächst durch ein neues Gewerbe belegt werde. Renate Eiberger (SPD) hatte Bedenken, ob fünf Autostellplätze genügten. Schließlich seien in der Praxis mehrere Räume mit vier Behandlungsplätzen vorgesehen. Man müsse auch an die Mitarbeiter der Kieferorthopädiepraxis denken, die ebenfalls Stellplätze für ihre Fahrzeuge bräuchten. Zieger antwortete, dass diesbezüglich kein Unterschied gemacht werde, sondern sich die Stellplätze lediglich auf die Fläche des Grundstücks bezögen.

Renate Eiberger bedauerte außerdem, dass die vom Freundeskreis Kunst in den zurückliegenden Monaten für mehrere Ausstellungen genutzten Räume für den Verein verloren gingen. Sie appellierte daher an die Gemeindeverwaltung, nach entsprechenden neuen Räumlichkeiten zu suchen.