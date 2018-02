Uhldingen-Mühlhofen Kerstin Kasper rückt für Helga Boonekamp in Gemeinderat nach

Helga Boonekamp scheidet aus Gemeinderat aus, da sie seit 1. Januar bei der Gemeinde angestellt ist. Für sie rückt Kerstin Kasper nach.

Uhldingen-Mühlhofen (hk) 19 Jahre war Helga Boonekamp (Freie Wähler) Mitglied des Gemeinderates, jetzt wurde sie von Bürgermeister Edgar Lamm verabschiedet. Boonekamp hat zum 1. Januar dieses Jahres einen Arbeitsvertrag als Teilzeitbeschäftigte in der Gemeindebücherei mit der Gemeinde geschlossen. Wer bei der Gemeinde angestellt ist, darf aber nicht im Gemeinderat sitzen.

Seit 23. November 1999 war die 62-Jährige Gemeinderätin. Bei den Wahlen am 25. Mai 2014 wurde sie erneut in das Gremium gewählt und erhielt mit 2591 Stimmen die höchste Stimmenzahl aller Bewerber. „Helga Boonekamp gebührt großer Dank für ihr umfangreiches ehrenamtliches Engagement“, sagte der Rathauschef. Er bedauerte zum einen das Ausscheiden Boonekamps, freute sich aber zum anderen, mit ihr eine gute Kraft als Nachfolgerin von Vera Sorg in der Bücherei gefunden zu haben. Helga Boonekamp sah es ähnlich: „Ich scheide wohlüberlegt mit einem weinenden und lachenden Auge aus diesem mir lieb gewonnenen Gremium aus.“

Boonekamp engagiert sich auch außerhalb der Kommunalpolitik. So ist sie seit über vier Jahrzehnten aktiv in der Trachtengruppe Uhldingen-Mühlhofen und hat sich große Anerkennung in der Trachtenbewegung des Landes erarbeitet. Beim Neujahrsempfang 2009 erhielt sie dafür die Bürgermedaille in Silber.

Für Helga Boonekamp rückt jetzt im Gemeinderat Kerstin Kaspar nach, die bei der Kommunalwahl 2014 insgesamt 814 Stimmen erhalten hatte und damit erste Ersatzbewerberin der Freien Wähler ist. Lamm verpflichtete die neue Gemeinderätin. Kerstin Kasper gehört noch weiteren Gremien an: Verwaltungsausschuss, Technischer Ausschuss (Vertreterin von Helmut Halbhuber), Betriebsausschuss Tourismus, Gemeindeverwaltungsverband Meersburg (Vertreterin von Helmut Halbhuber) und Stiftungsrat der Stiftung Alten-und Pflegeheim Wespach (Vertreterin von Gabriele Busam).

Neuer Bürgermeister-Stellvertreter

2014 war Helga Boonekamp auch zur ersten Bürgermeister-Stellvertreterin gewählt worden. Diese Funktion nimmt bis zu den Kommunalwahlen im nächsten Jahr Helmut Halbhuber wahr. Sein Stellvertreter ist Hubert Wagner (Junge Bürger), dritter Stellvertreter Jean-Christoph Thieke (CDU), die diese Funktion bereits zuvor inne hatten.