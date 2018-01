Uhldingen-Mühlhofen Karl Duck bereitet SÜDKURIER-Leser auf Pfahlbau-Marathon vor

Der Vorsitzende des TSV Uhldingen-Mühlhofen, Karl Duck, bereitet im Rahmen der Aktion "SÜDKURIER bewegt" 30 Leserinnen und Leser auf die Teilnahme am Pfahlbau-Marathon in Uhldingen-Mühlhofen am 5. Mai 2018 vor. Der Lauftrainer erzählt, wie er das Training mit den Einsteigern angeht.

Inwieweit ist Laufen überhaupt förderlich für die Gesundheit?

Vorausgesetzt, dass keine gesundheitlichen Bedenken bestehen, führt regelmäßiges Ausdauertraining zu einer Stärkung der Gesamtmuskulatur des Körpers, zur Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems, zu einer besseren Sauerstoffaufnahmefähigkeit, zu einer Erhöhung der Knochendichte und des Energieverbrauchs. Bei Problemen im Gelenksbereich sollte auf das Laufen beziehungsweise Joggen verzichtet und die weichere Alternative Nordic Walking gewählt werden.

Seit wann und wie oft laufen Sie, seit wann sind Sie als Lauftrainer tätig?

Ich laufe seit meinem 20. Lebensjahr. Mit dem intensiveren Lauftraining habe ich 1986 begonnen. Mit meinem Bruder und einem guten Bekannten habe ich mich für den Start am ersten Ravensburger Triathlon angemeldet und das Ausdauertraining für die olympische Distanz (1000 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen) begonnen. Unser Motto war immer „Dabeisein ist alles – ankommen ist das Ziel“. Seit dieser Zeit laufe ich zwischen ein und drei Mal die Woche und versuche nach Möglichkeit, jede Woche einmal zum Schwimmen zu gehen.

Wann ging es mit dem Lauftraining im TSV los?

Im Frühjahr 1990 sprach mich der damalige TSV-Vorsitzende Dieter Hüller an, ob ich mir vorstellen könnte, im TSV Mühlhofen eine Abteilung Lauf-Treff zu gründen und zu leiten. Im Mai 1990 wurde beim Deutschen Leichtathletik-Verband dann der Lauf-Treff angemeldet. In der Zwischenzeit hat sich die Abteilung um die Bereiche Walking und Nordic Walking erweitert. Seit den Anfängen bin ich als Lauftrainer aktiv und habe in den Folgejahren die Ausbildung zum staatlich geprüften Übungsleiter der ersten und zweiten Lizenzstufe und zum Rückentrainer absolviert.

Wie viele Mitglieder des TSV sind Lauftrainer? Haben diese eine besondere Ausbildung?

In den letzten 28 Jahren der Abteilung Lauf-Treff hatten wir schon einige Lauftrainer und Betreuer. Im Moment sind acht Gruppenleiter und Trainer aktiv. Hiervon sind einige, die die Ausbildung zum staatlich geprüften Übungsleiter oder zum Lauf-Gruppen-Leiter absolviert haben. Der TSV Mühlhofen legt großen Wert darauf, dass alle Sportgruppen von hoch qualifizierten Übungsleitern und Trainer betreut werden. Diese nehmen in regelmäßigen Abständen an Fortbildungsveranstaltungen teil, um immer auf der Höhe der Zeit zu sein.

Welche Voraussetzungen sollten die Teilnehmer mitbringen, die sich für die Gruppe „Von 0 auf 10“ interessieren?

Es sollten keine gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen. Deshalb raten wir allen Interessierten, sich vor der sportlichen Aktivität beim Hausarzt untersuchen zu lassen.

Wann und wo findet das erste Lauftraining statt? Wie oft trifft sich die Gruppe bis zum Pfahlbau-Marathon am 5. Mai?

Am Samstag, 27. Januar um 15 Uhr beginnt das erste Lauftraining. An allen weiteren Samstagen beginnt das Training dann um 15.30 Uhr. Bis zum Pfahlbau-Marathon werden mindestens zwölf Trainingstermine stattfinden. Sobald die Temperaturen ansteigen, werden sicherlich noch weitere Termine unter der Woche angeboten werden.

Wie sieht das erste Lauftraining für die Laufanfänger aus?

Mit den Laufanfängern steige ich seit 28 Jahren behutsam in das Laufen ein. In der ersten Trainingseinheit wird eine Stunde gewalkt, das heißt strammes Gehen mit intensivem Armeinsatz. In den weiteren Trainingseinheiten werden Laufeinheiten von einer Minute bis zwei Minuten Dauer hinzugefügt.

Zur Person

Karl Duck ist seit 2004 Vorsitzender des TSV Mühlhofen. Er ist Polizeibeamter und war von 2006 bis 2009 Gemeinderat in Uhldingen-Mühlhofen. Der 57-Jährige trat 1989 dem TSV bei, begann mit dem Faustball und rief im Mai 1990 die Abteilung Lauftreff wieder ins Leben. Der staatlich geprüfte Sportübungsleiter und Rückentrainer sagt: „Für alle Aktivitäten gilt: Der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund. Nur durch das regelmäßige Training lassen sich sportliche wie auch gesundheitliche Ziele erreichen.“