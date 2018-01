Uhldingen-Mühlhofen Jahresausstellung des Fotoclubs über "Alltägliches"

Mehr als 50 Aufnahmen der Mitglieder des Fotoclubs Uhldingen sind im Rathaus in Oberuhldingen zu sehen. Die Jahresausstellung beschäftigt sich mit der Thematik "Alltägliches".

Uhldingen-Mühlhofen – „Alltägliches“ zeigt die Jahresausstellung des Fotoclubs Uhldingen im renovierten Rathaus Oberuhldingen. Mehr als 50 Fotografien vieler Clubmitglieder halten auf drei Etagen verteilt die unterschiedlichsten Eindrücke fest, was diese unter der Thematik verstehen. Dass die Fotopräsentation große Wertschätzung in der Bevölkerung genießt, bewies das lebhafte Interesse an der Vernissage, die von einem Klarinettentrio der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen umrahmt wurde. Auch Vertreter benachbarter Fotovereine waren erschienen.

Clubvorsitzender Uwe Neumann freute sich, dass der Fotoclub der erste sei, der ihm frisch renoviertem Rathaus ausstellen dürfe. „Und darauf sind wir auch ein bisschen stolz, denn alltäglich ist sowas nicht.“ Kein anderes Thema der Jahresausstellung hätten die Vereinsmitglieder so intensiv diskutiert wie das aktuelle. Gerätewart Reiner Böschen erläuterte, man habe sich im Club erst nach langer Diskussion darauf geeinigt, „Alltägliches“ zum Thema zu machen. „Doch was ist alltäglich?“, fragte er, um gleich darauf eine Antwort zu geben: „Wir waschen Wäsche, kaufen im Supermarkt ein oder wir lesen Zeitung – das sind gute Beispiele für das diesjährige Thema.“ Man sei überein gekommen, Sehenswürdigkeiten oder bekannte Personen nicht zu verwenden. Auch habe man keine besonderen Techniken einsetzen wollen, wie Kurzzeitbelichtung und Panoramatechnik, weil dies nicht alltäglich sei. „Das Thema, so banal es klingt, so einfach es zu sein scheint, war nicht einfach, weil es schwierig darzustellen und zu vermitteln ist“, sagte Böschen. Es sei eine große Aufgabe gewesen, das Gewöhnliche durch Bildgestaltung so ansprechend zu machen, dass die Betrachter die Fotos als sehenswert empfänden.

Bauamtsleiter Norman Zieger sagte in Vertretung des urlaubenden Bürgermeister Edgar Lamm, Kunst und Musik seien das Einzige, das mühelos Grenzen überwinden könne. Dieser von ihm in einem Interview gehörte Spruch treffe auch auf die Ausstellung zu. Den Mitgliedern des Fotoclubs sei es gelungen, scheinbar Alltägliches so zu fotografieren, dass die Grenzen verschwimmen. „Sie haben den richtigen Moment und die richtige Perspektive gewählt.“ Auch sei es eine große Kunst, die Betrachter anzuregen, den Zauber im dem Alltäglichen zu erkennen und zu reflektieren. Die Gemeinde sei sehr froh, den über die Region hinaus bekannten „aktiven und umtriebigen Fotoclub“ in der Vereinslandschaft zu haben. „Es ist ein Geben und ein Nehmen“, sagte er. Neumann forderte die Gäste dazu auf, mit ihm auf die Ausstellung anzustoßen: „Denn alltäglich ist sowas nicht.“

Fotoclub Uhldingen

Die Ausstellung des Fotoclubs ist bis Anfang März im Rathaus in Oberuhldingen montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr zu sehen.

Der Verein wurde 1963 gegründet, die Gemeinnützigkeit im April 2002 anerkannt. Leitgedanken des Fotoclubs Uhldingen sind das Ausüben und die Pflege innovativer, kreativer und künstlerischer Fotografie als kultureller Beitrag in der Gemeinde und in der Region Bodensee-Oberschwaben. Ein fester Bestandteil der Arbeit sind die Teilnahme an Fotowettbewerben und die Jahresausstellung. Der Verein ist Mitglied im Fotokreis Oberschwaben Bodensee. Die Mitglieder treffen sich montags um 19.30 Uhr in ihrem Clubheim bei der Tourist-Information in Unteruhldingen, Ehbachstraße 1.

Informationen im Internet: