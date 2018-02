Uhldingen-Mühlhofen Im Fabrik Kabarett Klub in Mühlhofen servierten drei Gäste 130 Minuten puren Nonsens, extrem unterhaltsam

Die erste Auflage des FKK-Clubs mit Gastgeberin Martina Brandl bescherte dem Publikum in der ausverkauften Alten Fabrik einen kurzweiligen, entspannenden Abend.

Der erste Fabrik Kabarett Klub des Jahres 2018 nahm das Publikum der Alten Fabrik mit auf eine rasante Fahrt durch die alltäglichen Geschichten und Unzulänglichkeiten des Lebens. Es ist ein Abend der absurden Dialoge, großer Redegewandtheit und einem gehörigen Schuss schwäbischer Mentalität. Martina Brandl und ihre Gäste verstanden es wieder einmal, das Publikum im heimeligen Kabarett-Wohnzimmer ankommen zu lassen. Der Zuschauer sitzt hin und lacht – von Beginn an, unbeschwert und aus vollem Hals. Das Format des Fabrik Kabarett Klubs ist kurzweilig, gemütlich und entspannend. Dass die Alte Fabrik an einem Donnerstag wieder einmal bis zum letzten Platz besetzt war, spricht für sich.

Schrägen, zeitlosen Blödsinn verzapfte der Kölner Wortakrobat Achim Knorr bei seinem Auftritt: sich selbst auf der E-Gitarre begleitend singt er Lieder, die eigentlich keine sind, und verdreht Worte, auf dass es dem Zuschauer schwindelig werde. Es empfiehlt sich, bei Knorr genau hinzuhören, oft kommen seine Gags erst mit einer gewissen Zeitverzögerung beim Publikum an. In dem ergrauten Mittfünfziger steckt immer noch ein kleiner Junge, den Kopf voller Unsinn und überschäumender Ideen. Für unbändige Lacher sorgte auch sein kurzes Lied "Empörung in der Pore" über einen Mitesser, der sich nicht so richtig auszudrücken weiß. Fazit: Extrem unterhaltsam.

Der zweite im Bunde, Florian Simbeck, ist vielen Zuschauern noch als "Stefan" aus dem Komiker-Duo "Erkan und Stefan" in Erinnerung, das in den 1990er-Jahren mit seinen "krass korrekten" Sprüchen zum Zeitgeist-Phänomen wurde. In der Alten Fabrik war nichts mehr von dem ehemals prolligen Image des radebrechenden Blödel-Stars zu spüren. Vielmehr sah sich Simbeck in der Rolle des überforderten Familienvaters, der seinen Kindern die Pausenbrote in Hundekotbeutel mit in die Schule gibt. Völlig aus dem Konzept bringen ihn auch Vögel, die auf Kühlergrillhöhe vor seinem Auto vorbeischießen, als hätten sie ein Erlebnisabenteuer bei Jochen Schweitzer gebucht.

Mit der Schwabbadenerin Sabine Essinger stand gleich eine ganze Familie auf der Bühne: Nur wenige Requisiten reichen Essinger, um abwechselnd in die Rollen von Mutter, Oma und dem altklugen Baby "Fleischle" zu schlüpfen. Als Hausfrau Berta lässt sie sich über die "Erotik des Sparens" frei nach dem Motto "Verheba statt abheba" aus. Gegen den Kauf von Aktien, Immobilien und "Hätsch-gern-Fonds" ist Berta Fleischle immun, gebrauchte Ohrenstäble werden selbstredend in der Maschine gewaschen. Eröffnet hatte Essinger ihren Auftritt mit dem Dudelsack, zum Ende spielte die musikalische Schwäbin, deren Stimme vier Oktaven umfasst, Akkordeon.