Uhldingen-Mühlhofen Hexentaufe: Drei neue Funkenhexen in Mühlhofen

Bei der Zeremonie der Hexentaufe am Narrenheim werden neue Mitglieder offiziell bei den Funkenhexen aufgenommen und Ehrungen ausgesprochen. In diesem Jahr waren es drei Täuflinge.

Das Lagerfeuer loderte, viele Funkenhexen schlichen drumherum und ein imposanter Hexenmeister mit leuchtenden Augen war vorbeigekommen, um mit den Funkenhexen die Narrenzeit einzuläuten. Es herrschte eine mystische Stimmung mit epochaler Musik. Auf dem Gelände um das Mühlhofer Narrenheim brannten außerdem bengalische Feuer sowie mehrere Schwedenfeuer und am Lagerfeuer wurde ein qualmender Hexentrank gebraut.

Knapp 200 Mitglieder und Zuschauer waren gekommen, um die 2016 neu inszenierte Zeremonie zu bestaunen. Hauptsächlich galt sie Cindy Simon, Emma Piosik und Lena Hertkorn, die als neue Mitglieder der Funkenhexen aufgenommen wurden. Bevor sie als Funkenhexen ihr zweites Gesicht, also die Maske, ausgehändigt bekommen haben, die sie nur in der Fasnetszeit tragen dürfen, mussten die Drei einen Schwur ablegen und vor allem einen Schluck Zaubertrank zu sich nehmen, was nach Aussage des Hexenmeisters „oberste Pflicht“ ist.

Er beschrieb den Trank als „Krötenblut, Spinnenbein und Rattenzahn“. Allerdings musste die Mischung getrunken werden, um im Anschluss als treuer Untertan aufgenommen zu werden. Wohlschmeckend war der Trank sicher nicht, denn alle drei Täuflinge verzogen mächtig das Gesicht dabei. Dennoch wurde das Trio nach einer Wartezeit „in der Mitte der Funkenhexen aufgenommen“, so der Hexenmeister. Nach einer guten Viertelstunde war der Spuk vorbei.

Seit Jahrzehnten im Verein

Im Anschluss an die Taufe wurden Saskia Arcangioli, Felix Hertkorn, Katharina Bollin und Ronja Hess für 20 Jahre Mitgliedschaft bei den Funkenhexen geehrt. Bei der Danksagung wurde vor allem den Eltern gedankt, da sie allesamt als Kleinkinder bereits in den Verein eingetreten waren. Uschi Wermann-Maile ist bereits seit 30 Jahren bei den Funkenhexen. Im Anschluss an den traditionellen Auftakt der Fasnetssaison bei den Funkenhexen in Mühlhofen gab es im Narrenheim noch einen gemütlichen Hock mit Musik.