Uhldingen-Mühlhofen Hausensemble begeistert in Alter Fabrik

Die Darsteller des Hausensembles zeigen in der Alten Fabrik enorme Spielfreude auf Bühne und begeistern an zwei Abenden vor einem ausverkauften Haus.

Uhldingen-Mühlhofen – Das Hausensemble "Die Perlen" der Alten Fabrik hat mit der Krimi-Persiflage "Mordsspaß im Musikantenstall" an zwei aufeinanderfolgenden Abenden für beste Unterhaltung gesorgt. Mit von der Partie waren auch der Betreiber der Alten Fabrik, Martin Möcking, sowie Reiner Jäckle, Redakteur der SeeWoche und freier Mitarbeiter des SÜDKURIER. Dass die Beteiligten bei den zwei ausverkauften Vorstellungen selbst einen Mordsspaß hatten, zeigte sich an der Spielfreude, mit der sie agierten.

Das Stück versetzte das Publikum mitten in die Weihnachtsaufzeichnung der beliebten Volksmusiksendung "Der Musikantenstall". Das Traumpaar der Volksmusik Moni (Kerstin Anske-Krenz) und Matti Meier (Martin Möcking) hieß die Zuschauer gleich zu Beginn überschwänglich willkommen und präsentierte eine Reihe von Weihnachtsliedern trällernder Sänger. Diese traten auf und wieder ab, bevor die Klappe für den Werbespot fiel. Alsbald ging das vermeintliche Traumpaar, eine Tirade von gegenseitigen Boshaftigkeiten versprühend, aufeinander los. Auch bei den übrigen Protagonisten der "heilen Welt"-TV-Produktion offenbarten sich hinter den Kulissen nach und nach tiefe menschliche Abgründe. So spricht Regisseur Hajo (Sören Gloth) gemeinsam mit den gut gelaunt jodelnden Jakobusschwestern, Jadwiga (Gabi Biedermann) und Johanna (Gaby Leon), reichlich dem Alkohol zu, während Produktionsassistentin Kerstin (Sabine Haller) ausschließlich die eigene Karriere im Blick hat.

Der skrupellose Produzent Harry (Reiner Jäckle) plant – während er herrlich dekadent kubanische Zigarren raucht – ein Verjüngungskonzept der Sendung und feuert die in die Jahre gekommene Moni. Gesangstalent Andi (Patrick Mazzorana) bemüht sich hingegen, Schlagersternchen Ilona (Viola Baumann) vor sexuellen Übergriffen des Produzenten zu schützen – die Weinstein-Affäre lässt grüßen. Allerdings schrieb Autorin Tina Segler den "Musikantenstall" bereits vor Bekanntwerden der Machenschaften Harvey Weinsteins. In Seglers turbulenter Komödie gehen die Akteure durchaus über Leichen. Und so ist es – wenn wundert's – der Produzent, welcher ins Gras beißt. Feinsäuberlich in einen Teppich gerollt, sodass lediglich die hervorschauenden Füße auf den Inhalt schließen lassen, wird er von Produzent Hajo mit einer Schaufel verbuddelt.

Doch war Hajo wirklich der Täter? Oder kamen ganz andere aus dem Filmteam für seinen Tod in Betracht? Schließlich entledigten sich die lebenslustigen Jakobusschwestern in früheren Jahren auch schon diverser Ehemänner. Als das große Rätselraten um den wahren Täter einsetzt, steht Harry plötzlich wieder quietschfidel auf der Bühne. Und während sich die mysteriösen Umstände um sein vermeintliches Ableben Stück für Stück aufhellen, kommen nebenbei noch weitere Verwicklungen ans Tageslicht. Regisseurin Gabi Biedermann, welche auch in der Rolle der Jadwiga auf der Bühne agierte, gelang gemeinsam mit den übrigen "Perlen" eine Inszenierung voller Witz mit spitz gezeichneten Figuren. Besonders hervorzuheben ist das schauspielerische Talent von Martin Möcking, der sich offensichtlich mehr als wohl auf der hauseigenen Bühne fühlte. Gemeinsam mit Kerstin Anske-Krenz spielte er sich in die Herzen des Publikums.

Darsteller

Kerstin Anske-Krenz (Moni), Martin Möcking (Matti), Sören Gloth (Hajo), Viola Baumann (Ilona Hischer), Reiner Jäckle (Harry), Patrick Mazzorana (Andi Gabel), Gabi Biedermann (Jadwiga), Gaby Leon (Johanna), Sabine Haller (Kerstin) und Hannelore Kotthaus (Stella). (mkl)