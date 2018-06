Uhldingen-Mühlhofen HTU will Abwärme für Schwimmbad und Sporthalle liefern

Bislang verpufft die Abwärme, die die Firma HTU Härtetechnik in Uhldingen-Mühlhofen produziert, noch wirkungslos in der Luft. Das soll sich ändern: HTU will das Schwimmbad und die Sporthalle der Gemeinde mit seiner Abwärme beliefern. In den städtischen Einrichtungen ist dafür alles bereit, auch HTU hat Pläne in der Schublade, die sofort umgesetzt werden können. Jetzt hoffen alle Beteiligten, dass das Regierungspräsidium bald die Genehmigung erteilt.

Uhldingen-Mühlhofen – In den Produktionshallen der Uhldinger Firma HTU Härtetechnik ist man auch im kältesten Winter nicht zum Frieren verdammt. Die Öfen, in denen täglich Tonnen von Metallteilen gehärtet werden, spucken so viel Wärme aus, dass es schon fast unangenehm werden kann. Im Fachjargon spricht man von Abwärme. Diese soll nun genutzt werden, um die benachbarte Sporthalle und das Schwimmbad zu heizen. Das Projekt war neben der CO2-gekühlten Lastwagenflotte des Überlinger Naturkost-Großhandels Bodan Gegenstand des dritten Energiewirtschaftsforums Bodenseekreis.

Leitung unter der Seefelder Aach nötig

Die Hallendorfer Straße, in der sich die Firma HTU Härtetechnik befindet, und der Kanalweg, in dem die Sporthalle mit angeschlossenem Schwimmbad liegt, sind nur durch die Seefelder Aach getrennt. Siegfried Heger, Gründer und Geschäftsführer von HTU, hat schon seit Jahren Pläne in der Schublade, wie die in seinem Unternehmen entstehende Abwärme, die bislang in der Luft verpufft, für die Beheizung der Sport- und Schwimmhalle sinnvoll genutzt werden könnte.

Bürgermeister: "Schon alle Vorrichtungen für Fernwärmeversorgung installiert"

Bislang scheiterte das Projekt an den erforderlichen Genehmigungen. Hauptknackpunkt war, dass die Seefelder Aach mit einer Leitung unterquert werden muss. Jetzt aber steht grünes Licht für dieses Projekt bevor. "Gut Ding will gut Weile haben", gab Landrat Lothar Wölfle während des Energiewirtschaftsforums seiner Hoffnung Ausdruck, dass aus dem Regierungspräsidium Tübingen bald der Genehmigungsbescheid kommen möge. Die Firma HTU und die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen stehen zur Umsetzung des Projekts in den Startlöchern. "In der Sporthalle und im Schwimmbad haben wir schon alle Vorrichtungen für diese Fernwärmeversorgung installiert", erklärte Bürgermeister Edgar Lamm gegenüber dem SÜDKURIER. Und die technischen Pläne seitens HTU seien umsetzungsreif.

Geschäftsführer: "Könnten auch noch etliche Gewächshäuser beheizen"

"Wir können die Sporthalle und das Schwimmbad über einen Puffertank mit mindestens 70 Grad heißem Wasser anfahren", erklärte Siegfried Heger. Seinen Aussagen zufolge hätte sein Unternehmen noch viel mehr Abwärme-Potenzial: "Wir könnten auch noch etliche Gewächshäuser damit beheizen", hat der Diplomingenieur schon weitergehende Visionen. "Rings um unsere Firma herum befinden sich so viele Grünflächen, auf denen sich Gewächshäuser, beheizt durch unsere Abwärme, realisieren ließen", legte er seine Gedankenspiele offen.

Zuschuss über 200 000 Euro bereits bewilligt

Nun aber geht es erst einmal darum, möglichst schnell die Beheizung der Sporthalle und des Schwimmbads auf die Beine zu stellen. Die Gemeinde hat nach Angaben von Bürgermeister Lamm schon eine Zuschussbewilligung über 200 000 Euro erhalten. Die Vertragsausgestaltung mit HTU steht noch aus. Lamm hält es allerdings für sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen die Maßnahme finanziert und dafür auch die Zuschussmittel erhält, während die Gemeinde dann einen zu vereinbarenden Betrag für die Wärmelieferung zahlt.