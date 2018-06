Uhldingen-Mühlhofen Gesprächsrunde der Freien Wähler: Kritik an touristischer Infrastruktur in Unteruhldingen

Gesprächsrunde der Freien Wähler: Kritik an touristischer Infrastruktur in Unteruhldingen

Die geplante Uferrenaturierung, der beabsichtigte Verkauf des ehemaligen Schul- und Rathauses sowie die Zukunft des Tourismus im Ortsteil Unteruhldingen: Das waren die wesentlichen Themen einer kommunalpolitischen Gesprächsrunde im Hotel Mainaublick. Mahnende Stimmen sehen die Attraktivität der Gemeinde für Touristen und Einheimische schwinden.

Die Freien Wähler Uhldingen-Mühlhofen hatten eingeladen, um am runden Tisch den Kontakt zu den Bürgern zu pflegen und zu vertiefen, wie es Vorsitzender Helmut Halbhuber eingangs ausdrückte. Die Freien Wähler hätten es sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr jeden Ortsteil zu besuchen und die dortigen Probleme und Anliegen mit der Bevölkerung zu diskutieren und gute Ideen möglichst auch umzusetzen. „Das kommunalpolitische Ohr sollte nicht nur zur Wahl oder kurz davor beim Bürger sein, sondern immer“, so der Vorsitzende.

Aufruf zu Geschlossenheit

"Hier in Unteruhldingen haben wir mit der Neugestaltung der Uferpromenade und dem Verkauf des ehemaligen Schul- und Rathaus doch zwei sehr große Vorhaben zu bewältigen, die durchaus auch zu kontroversen Meinungen geführt haben", resümierte Halbhuber. In Bezug auf den Tourismus sagte der Vorsitzende, dass zum Wohl der Gemeinde künftig alle wieder an einem Strang ziehen müssten. Kritisiert wurde von den Gästen, dass die Gemeinde plane, das ehemalige Haus des Gastes zu verkaufen, vorstellbar hier sei beispielsweise eine Art Kulturwerkstatt. Gewünscht wurde eine Stärkung der touristischen Infrastruktur in Unteruhldingen, das nicht zu einem reinen Übernachtungsort und einer Ansammlung von Ferienwohnungen werden dürfe.

Erneuerung der Uferanlagen ist ein Muss

Erstes Thema: Die geplante und über eine Millionen Euro teure Umgestaltung der Uferanlagen. Der Gemeinderat hat kürzlich beschlossen, einen entsprechenden Bauantrag zu stellen. Das Vorhaben als solches befürwortete Gunter Schöbel, Leiter des Pfahlbaumuseums. „Es ist eine Investition, die man positiv bewerten muss und kann“, sagte er. Albert Kläsle plädierte aber dafür, das Strandbad nicht zu verändern. „Dadurch könnte man viel Geld sparen.“ Außerdem befürchtete er, dass die Liegewiese des Naturstrandes kleiner werden wird. „Nein, das wird nicht passieren“, beruhigte ihn Halbhuber. Ratskollegin Gabriele Busam empfand die Renaturierung als „richtig“ und erinnerte daran, dass die Gemeinde dadurch viele Zuschüsse erhalte.

Wasserspielplatz soll Kinder anziehen

Für die Umgestaltung des Kinderspielplatzes zu einem Wasserspielplatz, die in einem weiteren Bauabschnitt angedacht ist, sprach sich die Ex-Gemeinderätin Helga Boonekamp aus. „Der zieht Kinder an, da ist immer etwas los.“ Kläsle machte aber im Falle der Realisierung des Wasserspielplatzes auf zusätzliche Kosten aufmerksam, weil dann künftig mehr Säuberungsarbeiten auf die Gemeinde zukämen.

Indoor-Angebote verbessern

Dass es mit der touristischen Infrastruktur im Ort nicht zum Besten stehe, darauf machte Gunter Schöbel aufmerksam. „Diese muss im Indoor-Bereich verbessert werden, an 25 Prozent der Tage regnet es“, sagte er. Zimmervermieter Erwin Zimmermann warnte, dass Unteruhldingen zu einer künstlichen Ansammlung von Ferienwohnungen verkommen könnte. Er bedauerte auch die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten. „Was wird aus dem alten Ortskern?“, fragte er und sprach sich dafür aus, dass die Gemeinde im Ort mehr Grundstücke kaufen sollte.

Dass durch die kürzlich erfolgte Aufgabe des Bäckers Berufstätige zur Mittagspause jetzt nach Oberuhldingen ausweichen müssten, hatte Schöbel ausgemacht. Halbhuber führte an, man habe das Sterben der Geschäfte im Ort selber zu verantworten. In Bezug auf die in erster Linie durch die Echt-Bodensee-Card (EBC) verursachte zweigeteilte Stimmung im Ort sagte Schöbel, dass man zwingend wieder eine touristische Gemeinschaft erzeugen müsse „sonst verlieren wir gegenüber den Nachbargemeinden“. Und: „Es nützt nichts, wenn man so zerschlagen bleibt.“ Dem Archäologen zufolge müssten Wege unabhängig von der EBC gefunden werden, „um wieder zusammenzufinden“.

Ideen für Haus des Gastes

Das ehemalige Schul- und Rathaus beziehungsweise Haus des Gastes, dessen Verkauf der Gemeinderat bereits beschlossen hat, hielt Schöbel für ein „Herzstück für die, die hier aufgewachsen sind“. Ex-Gemeinderat Bruno Bollin zufolge könnte das Haus zu einem kulturellen Mittelpunkt werden. „Man sollte versuchen, das Haus in Gemeindeeigentum zu behalten. Der Platz ist so wertvoll, den darf man nicht verkaufen, da muss man halt was investieren“, sagte er. „Dann sollten Sie aber auch Vorschläge bringen, wer das Haus künftig bewirtschaftet“, unterstrich Gabriele Busam. Halbhuber sprach in dem Zusammenhang die Einrichtung einer Art Zukunftswerkstatt an, was Aufgabe der Tourist-Information unter Bürgerbeteiligung sein müsse. Diesbezüglich könne er sich entsprechende Arbeitskreise vorstellen.

Wenn die Gemeinde Grundstück und Haus behielte, lasse sie es aus wirtschaftlichen Gründen ohnehin abreißen und errichte dort und ein neues Gebäude, da die Sanierungskosten für das alte Haus immens seien, sagte Halbhuber. „Rein wirtschaftlich ist es gar nicht denkbar, das Haus zu behalten“, fügte Helga Boonekamp an. Sollte das Haus als Kulturzentrum genutzt werden, so wären dafür rund 30 bis 40 Ehrenamtliche beispielsweise unter Verantwortung und unter Trägerschaft eines bürgerschaftlichen Heimatvereins erforderlich, hieß es. Schöbel mahnte: „Wollen wir nur aus wirtschaftlicher Sicht gestalten oder vielleicht doch ein bisschen an unsere Enkel denken?“

Weitere kommunalpolitische Gesprächsrunden der Freien Wähler finden am Mittwoch, 18. Juli, in Oberuhldingen im Gasthaus zur Post statt und am Donnerstag, 13. September, in Mühlhofen im Hotel Sternen.