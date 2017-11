Gesamte Promenade in Unteruhldingen wird umgestaltet

Zum Masterplan Weltkulturerbe Pfahlbauten gehört auch der Minigolfplatz.

Auch der Minigolfplatz in Unteruhldingen (Pfeil) liegt im Bereich des Masterplans Weltkulturerbe Pfahlbauten. Von Beginn der Uferpromenade (rechter Bildrand) bis zum Pfahlbaumuseum (links) soll das Ufer neu gestaltet werden, erklärte Bürgermeister Edgar Lamm in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Minigolfplatz solle erhalten bleiben, aber durch Neugestaltung attraktiver werden, die durch den künftigen Betreiber auf eigene Kosten erfolgen solle.

Zwei Interessenten, darunter auch der jetzige Pächter, hatten dazu Präsentationen erstellt. Bei den Räten blieben aber viele Fragen offen. Jean-Christophe Thielkes (CDU) Frage "Wer macht die längere Saison?" blieb unbeantwortet. Und Helga Boonekamp (Freie Wähler) sagte: "Ich kann so nicht abstimmen." So ging es auch Ute Stephan (BuF): "Das geht mir zu schnell" und Angelika Lenius (Junge Bürger) war das "zu komplex." Die Entscheidung zur Neugestaltung wurde einstimmig vertagt. Einzelheiten zu den Pachtverträgen sollen in nicht-öffentlicher Sitzung diskutiert werden. Bild: Gerhard Plessing