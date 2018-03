Uhldingen-Mühlhofen Gemeinde baut Schuldenberg ab und investiert trotzdem

Finanziell steht die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen gut da. Die wichtigen Haushaltsposten entwickeln sich gut. Geplant ist, im Jahr 2018 weiter Schulden abzubauen. Investiert wird trotzdem, zum Beispiel fließen gut eine Million Euro in die Erneuerung der Promenade in Unteruhldingen. Der Gemeinderat diskutiert den Haushaltsentwurf am 17. April.

Einen Haushalt in Höhe von rund 26,5 Millionen Euro – etwa 2,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr – hat die Gemeindeverwaltung dem Gemeinderat vorgelegt. „Ein Haushalt, der solide finanziert ist und der erneut keine Kreditaufnahme vorsieht“, sagte Bürgermeister Edgar Lamm, „ein Haushalt auf einer Basis, der uns auch bei der einen oder anderen unangenehmen Überraschung im Laufe des Jahres nicht umwerfen wird.“ Das Gremium wird den Entwurf in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 17. April, im dann renovierten Sitzungssaal diskutieren.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts – der laufende Betrieb der Gemeinde – beträgt 20,01 gegenüber 18,4 Millionen Euro im Vorjahr. Der Vermögens- beziehungsweise Investitionshaushalt, in dem Vorgänge abgewickelt werden, die das Vermögen der Gemeinde beeinflussen, beläuft sich auf 6,49 (Vorjahr: 5,59) Millionen Euro. Knapp 4 Millionen sind für Bauvorhaben vorgesehen, 1,6 Millionen Euro plant die Verwaltung für Grunderwerb ein. Lamm: „Wir positionieren uns damit für eine gute Zukunft unserer Gemeinde.“

Der Überschuss im Verwaltungshaushalt – die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt, dem sogenannten Investitionshaushalt – macht 1,89 Millionen Euro aus. Und die Netto-Investitionsrate, also Zuführungsrate minus Schuldentilgung, beziffert sich auf „beachtliche 1,73 Millionen Euro", so Lamm. „Für Investitionen im Vermögenshaushalt haben wir in den letzten Jahren immer gute Erträge erwirtschaftet. Unser Ansatz 2018 ist wie immer sehr vorsichtig kalkuliert.“ Seit zwölf Jahren profitiere man zwar von einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung, sagte Lamm, hob aber auch eigene Verdienste wie die regelmäßige und kontinuierliche Ausweisung von neuen Baugebieten aus, „bei denen wir die Gewinne nicht wie früher ausschließlich bei den privaten Grundstückseigentümern belassen, sondern durch die konsequente Handhabung durch den Gemeinderat auch der Gemeinde die Möglichkeit für notwendige Zukunftsinvestitionen geben“.

Die Gemeindeschulden sinken weiter auf 1,23 Millionen Euro, das sind 148 Euro pro Einwohner. „Damit liegen wir sehr deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 363 Euro“, sagte Lamm. Die Rücklagen werden ihm zufolge Ende des Jahres 2018 trotz einer wieder sehr hohen Investitionssumme und unter Einbeziehung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2017 „erfreuliche 2,48 Millionen Euro" betragen. Der Bürgermeister erläuterte, dass man 2015 und 2016 Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser für ihre Investitionen vergeben habe; Ende 2018 hätten diese „Inneren Darlehen“ einen Stand von 1,79 Millionen Euro. Diese Darlehen könnte man gedanklich den Rücklagen zurechnen, die dann sogar einen Stand von 4,36 Millionen Euro hätten. Lamm: „Beide Seiten, also Gemeinde und Eigenbetriebe, profitieren davon und das ist gut so. Wir schaffen uns quasi ein Reservoir an stillen Reserven an, die wir sinnvoll in unseren Eigenbetrieben anlegen und die wir bei Bedarf innerhalb kürzester Zeit wieder für den Gemeindehaushalt verfügbar hätten.“

Für Personalkosten sind laut dem Bürgermeister 4,5 Millionen Euro eingeplant, etwas mehr als im Vorjahr, „den jährlichen Lohnsteigerungen geschuldet“. Das sind 22,6 Prozent des Verwaltungshaushalts. Entscheidend sei der prozentuale Anteil der Personalkosten im Verhältnis zum gesamten Verwaltungshaushalt, hier liege man „goldrichtig“, so Lamm: „Früher betrug der Anteil 34 Prozent und das war ein Weg in die falsche Richtung.“

5,7 Millionen sind an Umlagen ans Land (2,52 Millionen Euro) und den Bodenseekreis (3,20 Millionen Euro) vorgesehen, nach den Personalkosten die zweit- und drittgrößten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Lamm: „Schon wieder mehr als im Vorjahr.“ In Bezug auf die Kreisumlage sei es ganz wichtig gewesen, dass der Kreistag „die unglaublichen Vorstellungen" der Kreistagsverwaltung zur Erhöhung des Hebesatzes bei der Kreisumlage mit Entschiedenheit zurückgewiesen und stattdessen entsprechende Einsparungen vorgenommen habe.

Die Zahlen im Überblick (Zahlen jeweils in Euro)

Haushalt

Gesamthaushalt: 26,49 MillionenVerwaltungshaushalt: 20,01 MillionenVermögenshaushalt: 6,49 MillionenZuführung: 1,90 MillionenGemeindeschulden: 1,23 MillionenRücklagen: 2,48 MillionenEinkommenssteuer: 5,28 MillionenGewerbesteuer: 1,6 MillionenSchlüsselzuweisungen Land: 4,73 Millionen

Investitionen (Vermögenshaushalt)

Neugestaltung Uferpromenade Unteruhldingen: 1.050.000Erwerb von Grundstücken: 890.000Straßenverlegung Birnau: 535.000Neubau Bauhof – Rate 2018: 529.000Erwerb Feuerwehrfahrzeug HLF 20: 500.000Erwerb von Ökopunkten: 382 500Straßenbau Gemeindeverwaltungsverband Meersburg: 260.000Ausbau Ottenbohlstraße: 245.000Radwegebau RadNetz BW: 200.000Weiterentwicklung Apfelberg: 200.000

Zuschussbedarf(Verwaltungshaushalt)

Kindergärten: 1.270.000Lichtenbergschule mit Halle: 658.100Feuerwehr: 391.000Sporthalle Mühlhofen: 294.700Hallenbad: 168.600Musikschule: 143.100Friedhöfe: 142.500Bücherei: 116 300Betreuungsangebot Schule: 98.600Sportplätze: 75.700