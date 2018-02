Vier Jahre hat der Berliner Comedian Osan Yaran an seinem ersten Soloprogramm gearbeitet. Bevor er damit auf Deutschland-Tour geht, hat er seine Witze am Publikum in der Alten Fabrik getestet – und viele Lacher geerntet.

Osan Yaran ist ein in Berlin aufgewachsener Türke. Genauer gesagt kommt Yaran aus Ostberlin, ist also quasi "Osttürke". Als solcher wird er oft in eine Schublade gesteckt. Nicht selten am Bahnhof, wenn die Deutsche Bahn via Durchsage wieder einmal vor Trickbetrüger warnt. In diesem Moment starren alle den türkischstämmigen Yaran an – selbst die stillende Mutter mit ihrem Baby. Wohlgemerkt: auch das Baby starrt. Vier Wochen vor der eigentlichen Premiere testet Yaran sein erstes Soloprogramm "Ostmane – Integration gelungen!" in der Alten Fabrik. Eine Vorpremiere. Diese ist richtig gut. Läuft die eigentliche Premiere Ende März in Berlin ähnlich frech und temporeich, dann kann sich das künftige Publikum auf einen enorm lustigen Abend freuen.

Von Beginn an sucht Yaran die Interaktion mit dem Publikum. Er verwickelt die Zuschauer ins Gespräch, will sie kennenlernen. Die jüngeren fragt er nach ihrem Alter, die älteren nach der Dauer ihres Eheverhältnisses. Dann erzählt er aus seinem eigenen Leben – selbstironisch, aber authentisch. Aufgewachsen und sozialisiert in einem Problembezirk der Hauptstadt, wurde er schon früh mit den Unterschieden der deutschen zur türkischen Erziehung konfrontiert. Yarans Mutter ermahnte ihre Söhne ständig zur Ruhe, da sie mehr Angst vor der unter ihr wohnenden deutschen Großfamilie – Vater, Mutter, Sohn, Hund – als vor den nebenan wohnenden Angehörigen des berüchtigten arabischen Abou-Chaker-Clans hatte. Yaran berichtet auch von seinem Bruder, der aufs Gymnasium geht. Angemeldet ist er dort nicht, er geht einfach nur hin. Aber er ist auf jedem Klassenfoto zu sehen.

Nebenbei will Yaran wissen, ob in Uhldingen-Mühlhofen Türken leben, bisher hätte er keinen gesehen, weder auf der Straße noch im Publikum. Als die Zuschauer dies bejahen, schlussfolgert der Comedian: "Ach so, eure Türken arbeiten. Die sind wohl alle integriert." Wenig später kommt er mit Andrea aus der ersten Reihe ins Gespräch. Sie verrät ihm, dass ihr Mann Türke ist. Als Yaran fragt, wo denn ihr Mann heute Abend sei, antwortet Andrea: "Arbeiten." Die Lacher wollen an dieser Stelle schier nicht enden. Nach der Vorstellung verrät Yaran: "Für das Publikum ist so eine Konstellation purer Zufall, aber als Künstler versuchst du, diese Zufälle zu finden. Hierfür entwickelt man Gespür."

Vier Jahre lang hat Osan Yaran an seinem ersten Soloprogramm gefeilt. "Ich will das Publikum mit dem, was in meinem Leben passiert, zum Lachen bringen, ihnen zeigen, wer ich bin. Meine Texte sind autobiografisch. Gleichzeitig möchte ich die Menschen kennenlernen, die sich mein Programm ansehen. Lustig zu sein, ist nicht schwer. Schwer ist es, sich zu offenbaren. Das Publikum möchte sich identifizieren. Meine Tragödie ist eure Belustigung."