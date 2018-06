Uhldingen-Mühlhofen Drei Männer in einem Traktor: Vier Schweizer Veteranen tuckern von Luzern zur WM nach Kaliningrad

Es ist eine abenteuerliche Reise, die sich Beat Studer, Werner Zimmermann und Josef Wyer. vorgenommen haben. Von Luzern aus sind sie mit dem "Gritli", einem Oldtimer-Traktor Baujahr 1964, Richtung Russland zur Fußballweltmeisterschaft gestartet. Dort wollen die drei Schweizer in Kaliningrad am 22. Juni das Spiel Schweiz gegen Serbien live erleben. Erste Station ihrer Tour: Das Auto- und Traktormuseum in Gebhardsweiler und Immenstaad,

"Hopp Schwiiz": Ein zärtlicher Klaps auf die Rundungen von Gritli – und los geht es vom Auto- und Traktormuseum in Gebhardsweiler nach Immenstaad zur ersten Unterkunft der zweiwöchigen Tour mit dem Ziel der Fußball-WM in Kaliningrad/Russland. Gritli heißt der fahnengeschmückte rote Traktor, mit dem drei Schweizer unterwegs sind. Sie wollen am 22. Juni das Spiel ihres Heimatlandes gegen Serbien live erleben. Dazu müssen sie nach ihrem Start in Luzern/Rigi 1800 Kilometer in 14 Etappen à 150 bis 200 Kilometern bewältigen, sitzen und setzen dabei auf ihr motorisiertes Schätzchen. Es ist zwar auch schon in die Jahre gekommen, aber sehr verlässlich und stark: Der Bührer FFD, Jahrgang 1964, ist ein Industrie-Traktor mit 86 PS, der für die Straße gebaut wurde und bis zu 60 Stundenkilometer schnell fahren kann. Das "Gritli" wurde jedoch auf 50 Stundenkilometer gedrosselt.

Idee bei ein bisschen zu viel Apéros geboren

"Es gab ein bissle zuviele Apéros", erinnert sich Werner "Werni" Zimmermann an die Gewerbeausstellung, bei der sich die Freunde das Qualifikationsspiel der Schweizer gegen Nordirland im Herbst 2017 anschauten. "Wenn wir gewinnen, werde ich mir ein Match live anschauen", hatte Beat Studer gesagt. Werni ging sofort drauf ein und meinte: "Ich gehe mit – aber nur, wenn wir mit deinem Traktor dorthin fahren!"

Gesagt, gewagt: Besiegelt wurde die Sache aber erst, nachdem das "Dorf-Original Werni wie ein Waschweib", so die frotzelnden Freunde, sie publik machte. Vorher hatten nur sechs Männer davon gewusst und man hätte die arglos formulierte Idee auf sich beruhen lassen können, aber nun befanden sie sich im Zugzwang. So machten sie sich an die Organisation.

Spenden für Kinder-Stiftung

Freund Josef "Sepp" Wyer, reiselustig und neugierig, willigte gleich ein, "die Verrückten" mit einem Kleinbus zu begleiten und schlug vor, das Ganze mit einer Wohltätigkeitsaktion zu verbinden: Alle Spenden der Reise kommen der gemeinnützigen Stiftung "Freude herrscht" von Alt-Bundesrat Adolf Ogi zugute. Sie unterstützt Programme, die bei Kindern ein gesundes Selbstbewusstsein, körperliche Leistungsfähigkeit und Kameradschaft fördern. "Das passt zum Gedanken Sport, Fußball, Völkerverbindung", sagt Sepp, der, wie alle drei, aktiver Fußballer war; Werni kickt immer noch als "Veteran ü 40". Weniger das Ziel mit dem Spiel ist den dreien wichtig, als das Unternehmen mit den sozialen Aspekten und die Reise an sich, bei der sie die Landschaft bewusst erleben, vor allem aber viele nette Leute treffen wollen.

Sepp hätte gerne einen Messerschmitt Jahrgang 1951

"Das ist uns heute schon gelungen", sagen sie und lächeln über ihren Schweizer Wurstsalat hinweg zu Tamina Speth. Sie ist eine der Besucher-Führerinnen im Auto- und Traktormuseum und hat die Mannen mit ihrem roten Kleid mit weißen Punkten, den Farben der Schweiz, in das sie extra für diesen Anlass geschlüpft ist, maßlos beeindruckt. Imponiert haben aber auch ihr Wissen und das Museum. "Das war sehr spannend. Gut fand ich, dass es mit anderen Ausstellungsstücken auch für Frauen interessant ist", sagt Werni. "Die Führerin war am allertollsten", schwärmt Sepp. Ihm haben es aber auch die Autos angetan, besonders der Marke Messerschmitt. Seit 15 Jahren ist er auf der Suche nach einem Exemplar, "am liebsten Jahrgang 1951". Beat meint: "Mein Traktorherz hat höher geschlagen, besonders als ich den Bührer gesehen habe."

Website in vier Sprachen

Die Reise ist zwar grob organisiert, dennoch müssen die drei Männer flexibel sein. "Wir wissen nicht, wie viele Kilometer wir pro Tag tatsächlich hinter uns bringen." So muss der vorausfahrende Sepp spontan Unterkünfte buchen. Er schreibt auch die Kurzberichte für die viersprachige Website und stellt die Bilder ein. Die Reise führt weitgehend über kleine Straßen mit Meidung von Stoßzeiten, weil sie kein Verkehrshindernis sein wollen. Sollte "Gritli" das alles zu viel werden und mal streiken, wird es Zuspruch und Hilfe benötigen. "Schrauber" Beat und Automechaniker Werni sind aber gerüstet.

Hitze von oben und von unten

Das pure Vergnügen ist die Reise nicht: Am ersten Tag setzte den zwei Trecker-Fahrern die Hitze so zu, dass sie am nächsten Tag bereits um 5 Uhr aufbrachen. Von oben brannte die Sonne, von unten wärmte der Motor. Wegen des Lärms müssen sie mit Gehörschutz fahren. Wenigstens die Sitze sind gefedert – ein Zugeständnis an die Wirbelsäule. Dennoch hatte sich ein Schweizer Radio-Moderator eine Bemerkung nicht verkneifen können: "Die brauchen im Stadion einen Stehplatz." Doch die Sitzplätze sind bereits gekauft. Wegen eines unpünktlichen Verkäufers und einer Zweitbestellung "zur Sicherheit" verfügen sie nun über sechs Tickets. "Drei werden wir in Kaliningrad verschenken. Es gibt Leute, die das nicht bezahlen können", sagt Sepp. Im Übrigen finanzieren die drei ihre Reise selbst.

Russisches Fernsehteam wartet an Grenze

Bis sie dort ankommen, haben sie aber auch noch einige andere Aufgaben vor sich: Angekündigt haben sich Radio- und Fernseh-Sender, Printmedien, die meisten in Berlin, wo sie auch in der Schweizer Botschaft empfangen werden. Ein russisches Fernseh-Team wird sie an der Grenze abholen.