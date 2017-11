Uhldingen-Mühlhofen Discounter-Überfall in Oberuhldingen: Polizei sucht jetzt mit Bildern nach dem Täter

Discounter-Überfall in Oberuhldingen: Polizei sucht jetzt mit Bildern nach dem Täter

Friedrichshafener Kripo hofft auf Hinweise auf dem bewaffneten Räuber mit "Guy Fawkes-Maske", der am 20. Oktober den "Treff 3000" im Reismühlenweg überfallen hat.

Bislang erfolglos blieb die Fahndung nach dem maskierten Täter, der am Abend des Freitags, 20. Oktober, die Filiale des Discounters "Treff 3000" im Reismühlenweg in Oberuhldingen überfallen hat. Jetzt beschreitet die Polizei den Weg der Öffentlichkeitsfahndung. Der Gesuchte, der eine "Guy Fawkes-Maske" über dem Gesicht trug, hatte den Discounter gegen 19.45 Uhr betreten und mit vorgehaltener Schusswaffe einen laut Polizei vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Dabei nahm ihn eine Überwachungskamera auf, Standbilder aus diesen Aufnahmen veröffentlicht die Polizei jetzt. Zu den sehr niedrig aufgelösten Bildern hat die ermittelnde Kriminalpolizei folgende Fragen: "Wer kennt die abgebildete Person? – Wer hat die abgebildete Person vor oder nach der Tat gesehen? – Wer kann Hinweise auf die benutzte Waffe geben? – Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?" Die ermittelnde Behörde, die etwaige Hinweise auch entgegen nimmt, ist die Polizei Friedrichshafen, Telefon 0 75 41 / 70 10.

Der maskierte und bewaffnete Räuber hatte an jenem 20. Oktober mit der Pistole zwei Mitarbeiter bedroht und sich Bargeld aushändigen lassen, das er in einer transparenten Plastiktüte verstaute. Kunden hatten sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Geschäft befunden. Anschließend flüchtete er unerkannt zu Fuß in den Reismühlenweg. Der Täter wurde damals als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpulli, einer grauen Jogginghose schwarzen Sneakern mit heller Sohle und schwarzen Handschuhen. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.