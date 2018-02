Uhldingen-Mühlhofen Der Unteruhldinger ist der Funken mit der schönsten Aussicht

Den sicher schönsten Platz zum Funkenaufbau- und Abbrennen haben die Funkenbuben am Unteruhldinger Hafen. Mit Blick auf Bodensee, Pfahlbauten und Birnau türmen sie das meterhohe Holzgebilde auf, das traditionell am Wochenende nach Aschermittwoch angezündet wird. 35 junge Männer wuseln um den Vorsitzenden des Narrenverein-Fördervereins herum. Seit Donnerstagabend sind sie im Einsatz. Begonnen haben sie mit dem Herstellen der Hexe aus Zeitungspapier und Stroh. Sie ziert beim Abbrennen die Spitze des Funkenturms.

Das Material für den Turm selbst haben sie schon vorab gesammelt. Den ganzen Freitag und Samstag fahren sie emsig mit Traktoren und Autos umher, um Baum -und Strauchschnitt zum Hafen zu transportieren. Alles kommt aus dem Ort selbst. "Wir sind stolz, dass wir Uhldinger etwas für Uhldingen machen", sagt der Vorsitzende Marco Knoblauch. Vor fünf Jahren haben sie den Förderverein gegründet, weil das Funkenfest von Jahr zu Jahr größer wurde. 1500 Gäste hat er im letzten Jahr auf dem Festplatz gezählt. In eineinhalb Stunden seien allein 800 Grillwürstle verkauft worden. " Das ist immer stark wetterabhängig", sagt Knoblauch. Nach der zweitägigen vorbereitenden Funkenarbeit stellt das Versorgen der Besucher des Abbrennspektakels eine große Herausforderung dar. Trotzdem sind alle Beteiligten gerne dabei und von Jahr zu Jahr steigt die Helferanzahl. Nach der Mittagspause am Freitagnachmittag kommen sie alle gemeinsam rufend und winkend auf einem Traktorhänger angesaust. Der 12- jährige Ole ist als Jüngster dabei. Wenn er altersmäßig darf, in vier Jahren, will er auch offiziell zu der Funkenbubengruppe gehören.

Derzeit fungiert er als eine Art Funkenazubi und hilft da, wo er gebraucht wird. Der Junge genießt das gemeinsame Tun und die "coole Truppe". Andreas Möhrle ist der einzige Nicht-Uhldinger und seit acht Jahren dabei. Der 29-Jährige kommt aus Herdwangen und ist mit einem Teil der Gruppe zur Schule gegangen. Wie der Fördervereinschef schwärmt er von der "tollen Kameradschaft".

Den Vorsitzenden freut auch, dass das Funkenfeuer im Uhldinger Hafen nicht wie anderswo am Sonntag, sondern schon einen Abend früher brennt. Das lässt seiner Mannschaft Raum genug, am Sonntagvormittag aufzuräumen und am Abend selbst bei den befreundeten Funkengilden in der Region vorbeizuschauen. Bei den Besuchern kommt das offensichtlich gut an. Trotz winterlichen Schneegestöbers genießen sie die vom Verein erstmalig gezauberte, stimmungsvolle Atmosphäre durch bengalische Feuer. Die einen begleiten den vom Fanfarenzug untermalten Fackelumzug , die anderen warten schon am Festplatz. Auf Kommando schwärmen sechs Fackelträger aus, den mühsam errichteten Reisigturm zu entzünden.

Der nach Ansicht von Marco Knoblauch "coolste Moment", wenn das Reisig zu brennen beginnt, lässt entsprechend des Schneetreibens auf sich warten. Zunächst qualmt es gehörig, bevor die Flammen endlich lodern. Jetzt gilt es wachsam zu sein: Ein zu weiter Funkenflug könnte fatale Folgen haben bei der Nähe zu den Pfahlbauten. Bis dato ist aber noch nie etwas geschehen. Nur besorgte Bürger von der anderen Seeseite hätten schon Mal bei der Feuerwehrleitstelle an einem Funkensamstag eine brennende Promenade gemeldet. Aber auch dieses Mal ist es ausschließlich der Funkenaufbau in exponierter Lage der brennt.

Schlechtes Wetter, gute Stimmung

Annette Felder aus Grasbeuren kommt gerne aus dem Salemer Teilort zum Funkenfeuer an den Unteruhldinger Hafen. So schlecht wie in diesem Jahr sei das Wetter aber noch nie gewesen."Viel Qualm, wenig Funken" resümiert sie daher. Ihre Bekannte und Wahlmeersburgerin Kirsten Franke genießt das Feuerspektakel. Sie ist seit einem Jahr am See und findet Gefallen an der Brauchtumspflege. In ihrer Heimat in Thüringen werde ja wenig Fasnacht gefeiert, beschreibt die Kulturreferentin des Meersburger Wohnstifts Augustinum.





Fördervereinschef Marco Knoblauch behält Recht mit seiner Prognose: Er und seine 35 Funkenbuben schaffen es trotz widriger Wetterverhältnisse am Samstag, den Funken abzubrennen."Wichtig ist, den Funkenturm so aufzuschichten, dass er gut belüftet ist." Mit seiner Mannschaft ist Knoblauch sehr zufrieden. "Wir sind eine coole Truppe", findet er.

Für Tambour Marco Lachenmaier vom Fanfarenzug Unteruhldingen ist es selbstverständlich, die Traditionsveranstaltung am Sonntag nach Aschermittwoch zu unterstützen. "Als 46-jähriger Verein und einziger Klangkörper sind wir gerne dabei, auch, um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen." Außerdem wäre es sonst nur halb so feierlich, meint der Erste Tambour.

Peter Schell aus Stuttgart freut sich am "wunderschönen Brauch" des Funkenabbrennens. Der Stuttgarter verfolgt zusammen mit seiner Frau Natalia das Abbrennen ganz genau. "Ich liebe Feuer" sagt er. Dem schlechten Wetter trotzen er und seine Gattin in guter Stimmung mit sibirisch-warmer Kleidung. Schließlich stammt seine Frau aus St. Petersburg. (mw)