Uhldingen-Mühlhofen Daphne de Luxe in der Alten Fabrik Mühlhofen: Ein Wonneproppen par excellence

Daphne de Luxe servierte eine "Extraportion" bester Unterhaltung in der Alten Fabrik.

Daphne de Luxe ist eine üppige Erscheinung mit viel Witz und Selbstironie. In der Alten Fabrik lief sie zur Höchstform auf und servierte in ihrem Soloprogramm "Extraportion" frivol-pfundige Comedy mit musikalischen Unterbrechungen.

In laszivem, wohltemperiertem Timbre plauderte der oberfränkische Wonneproppen aus dem Alltag, kam vom Hölzchen aufs Stöckchen, ließ diverse Urlaubs- und Shoppingerlebnisse Revue passieren und bewies mit wenigen, aber gut platzierten Songs, was für ein ungeheures stimmliches Potential in ihr steckt. Ohne Rücksicht auf zart besaitete Gemüter drang sie bisweilen in die tieferen Sphären verbaler Zweideutigkeiten ein, glitt jedoch nie ins Niveaulose ab. Die Schilderung einer Party in Fetischkreisen riss das Publikum zu nicht enden wollenden Lachsalven und reichlich Zwischenapplaus hin.

Mal schrill, mal leise

Schamlos, kess und divenhaft kokettierte die Wuchtbrumme mit ihrer Leibesfülle – mal schrill und polternd, mal leise und hintergründig. Ganz gleich, ob sie über menschliche Schwächen, das irritierende Sprachgefühl der eigenen Großmutter oder die Knotentechnik bei Kohlrouladen sprach, dem Vollweib, bei dessen Anblick man stets das Gefühl hat, sie sei jüngst einem Gemälde von Peter Paul Rubens entstiegen, gelang es, großes Kopfkino bei den Zuschauern zu entfachen, womit sie diesen schlussendlich Lachtränen in die Augen trieb.

Das Einzige, was die Comedy-Walküre nicht fertigbrachte, war, die Flasche Secco auf ihrem Beistelltisch zu öffnen. Dafür musste Siggi, der in Verlängerung der ersten Reihe saß, herhalten und durfte zum Dank mit dem Luxusweib anstoßen. Am Ende eines sinnesfrohen Abends bedankte sich die Entertainerin mit einem Kompliment für die Gäste in der Alten Fabrik Mühlhofen: "Ich hatte echt Spaß mit Euch. Ihr ward ein absolut angenehmes und begeisterungsfähiges Publikum." Für den Nachhauseweg gab es noch eine sehr lustige Geschichte über höhere Positionen – bestens geeignet für die nächste Firmenweihnachtsfeier.