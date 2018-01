Uhldingen-Mühlhofen Bürgermeister Lamm nennt EBC-Kmpromiss "einfache, gute Lösung"

Der Rathauschef der Tourismusgemeinde Uhldingen-Mühlhofen nutzt den Neujahrsempfang, um für die mit dem elektronischen Meldeschein ausgedruckte Papierkarte zu werben. Die Kurtaxensatzung soll noch im Feburar in Richtung elektronischem Meldeschein geändert werden.

Eine "einfache und gute Lösung" für alle Seiten in Bezug auf die Echt Bodensee Card (EBC) habe die Gesellschafterversammlung der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) beschlossen, verkündete Bürgermeister Edgar Lamm beim Neujahrsempfang. Diese werde auch vom ÖPNV mitgetragen, "denn ohne die Zustimmung des Nahverkehrsbetreibers bodo geht natürlich gar nichts". Die EBC werde künftig mit dem elektronischen Meldeschein ausgedruckt und vom Gast als Papierkarte mit Barcode vorgezeigt, "ein Kompromissangebot an alle Seiten". Lamm: "Es ist also genau das gleiche Handling wie bei unserer bisherigen Seeferien-Gästekarte nur mit der Ergänzung, freie Fahrt im ÖPNV und Ermäßigungen in dann über 100 weiteren Einrichtungen."

Zur Einführung des elektronischen Meldescheins sagte Lamm, dass man ab 1. April den notwendigen Schritt ins elektronische Zeitalter vollziehen werde. Man warte noch auf den Formulierungsvorschlag des Gemeindetages zur Änderung der Kurtaxensatzung. Die Änderung der eigenen Satzung solle dann in der Gemeinderatssitzung im Februar erfolgen. In diesem Jahr werde es eine Übergangszeit geben. Bei Härtefällen erfolge die elektronische Meldung durch die Gemeinde. Lamm: "Spätestens 2019 werden dann die Zeiten vorbei sein, dass Beherbergungsbetriebe mit über acht Betten Zehntausende von Übernachtungen mehr an das statistische Landesamt melden, als es die Belege durch die bei der Gemeinde abgegebenen Meldescheine hergeben."