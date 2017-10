Uhldingen-Mühlhofen Bücherei: Ausstellung mit Bildern von Flüchtlingskindern

Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft in Mühlhofen haben im Rahmen eines Projekts mit der Kinder- und Jugendkunstschule Pfullendorf Bilder gemalt. Diese sind jetzt im Rahmen einer Ausstellung in der Bücherei in Oberuhldingen zu sehen.

Lautes Kinderlachen schallte durch das Foyer des Treffpunkts Bücherei in Oberuhldingen, als die Ausstellung "AN/gekommen/gemalt" eröffnet wurde. Die erwachsenen Besucher ließen die Kinder gewähren, denn diese waren die Hauptpersonen des Abends. In der Ausstellung werden Bilder gezeigt, die in den vergangenen Monaten in der Flüchtlingsunterkunft Mühlhofen entstanden sind, gemalt von Kindern auf der Flucht. "Es sind fröhliche Bilder" erklärt Till Schilling, Leiter der Kinder- und Jugendkunstschule Pfullendorf. "Es gibt auch einige Bilder, die etwas düsterer sind, aber man sollte nicht zu viel reininterpretieren."

Till Schilling erzählt von der lockeren Atmosphäre bei den wöchentlich stattfinden Malstunden. Bei schönen Wetter auch draußen im Freien hätten bis zu 40 Kinder aus den unterschiedlichsten Ländern im bunten Sprachgemisch völlig frei und ohne Unterricht an langen Tischen oder an Staffeleien und einfach drauflosgemalt. Einige seien dabei die kompletten zwei Stunden völlig selbstvergessen, hoch konzentriert und tief versunken in ihre Bilder gewesen. Manchmal, erzählt Schilling weiter, kamen auch Erwachsene hinzu. Sie hätten festgestellt, dass die Eltern oft als erstes ihre Landesfahne malen, die Kinder hingegen die Deutschlandfahne.

So finden sich in der Ausstellung auch einige Werke in Schwarz-Rot-Gold. Unter anderem ein Herz in Deutschlandfarben, gemalt von der 12-jährigen Diana aus Syrien. Sie spricht bereits sehr gut deutsch und hilft bei Sprachproblemen Flüchtlingssozialarbeiterin Dagmar Habisreuther vom Diakonischen Werk.

Dorothee Rau, Leiterin der Bücherei, freut sich, die Ausstellung dank der Bilderschienen des Rathauses realisiert haben zu können. Elisabeth Heckenberger-Holstein, Vorsitzende des Freundeskreises Kunst, sagt: "Es sind mehr als einfache Kinderzeichnungen entstanden. Ich bin begeistert." Der Freundeskreis hat das Projekt angeregt und zusammen mit dem Land Baden-Württemberg unterstützt.

Die Ausstellung ist vorerst unbefristet zu den Öffnungszeiten der Bücherei zu sehen.