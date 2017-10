Uhldingen-Mühlhofen Blasmusik gibt drei Tage lang den Ton an im Welterbesaal

Der Musikverein Oberuhldingen richtet am Wochenende den ersten „See-Brass“ aus und hat sich dafür ein halbes Dutzend Blasmusikgruppen eingeladen. Der Auftritt der Trachtenkapelle Oberuhldingen soll deren Jahreskonzert, das sonst im Dezember stattfindet, ersetzen.

Ganz im Zeichen von Blasmusik steht der Welterbesaal in Unteruhldingen am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Oktober. Ein halbes Dutzend Blasmusikgruppen wollen dem Publikum kräftig einheizen. „Wir wollen ein schönes musikalisches Wochenende für Jung und Alt in Uhldingen-Mühlhofen schaffen“, teilt der Musikverein Oberuhldingen mit, der sich auf viele Gäste in Dirndl und Lederhosen freut.

Der „Brass-Abend“ am Freitag startet um 19.30 Uhr mit jungen Blasmusik-Besetzungen wie beispielsweise die „Jack Russel‘s Halsbänd“, die das SWR-Blechduell in diesem Jahr gewonnen hat. So ungewöhnlich wie der Name ist auch die Besetzung mit vier Trompeten, vier Posaunen, einer Tuba und einem Schlagzeug. Mit ihren teils brachial arrangierten Stücken sorgt die „Bänd“ für den vollen New-Crossover-Brass-Sound, wie sie sich selbst beschreiben.

Mit für Stimmung sorgen zum einen auch die „Blechbuben“ aus Sondershausen, die die ganze Palette der Volks- und Blasmusik bis zum modernen Schlager erklingen lässt, dazu gehören dann auch bekannte Polkaklänge. Zum anderen spielen die „BlechMän’s“, die sich im Mai 2015 zusammen getan haben. Die Band vereint Musikanten aus Berg bei Ravensburg über Kluftern und Horgenzell bis nach Deggenhausertal. Dieser Abend soll verstärkt das jüngere Publikum ansprechen.

Der Samstag steht dann unter dem Motto "So schön ist Blasmusik". Zunächst bietet die Trachtenkapelle Oberuhldingen ein bunt gemischtes Stimmungskonzert, anschließend tritt mit „Holzless“ eine kleinere Blasmusik-Besetzung auf. Dieser Abend soll das üblicherweise im Dezember stattfindende Jahreskonzert ersetzen. Und am Sonntag konzertiert ab 11 Uhr der Musikverein Wintersulgen unter dem Motto „Fetziger Frühschoppen“.

Am Freitag gibt es eine Bar, Samstag und Sonntag eine Weinlaube. Angeboten werden auch Speisen wie Kaminrauchbraten, Vesperteller oder Fischknusperle. Stefan Burgermeister alias "B-light" und Ralf Claesens alias "DJ Sound" unterstützen die Veranstaltung mit Ton und Licht.