Oberuhldingen Bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittel-Discounter

Am Freitagabend hat ein maskierter und bewaffneter Täter in Oberuhldingen die Filiale eines Lebensmittel-Discounters überfallen und Bargeld erbeutet.

Der Täter betrat am Freitagabend gegen 19.45 Uhr das Geschäft im Reismühlenweg, bedrohte zwei Mitarbeiter mit einer Pistole und ließ sich Bargeld aushändigen, das er in einer transparenten Plastiktüte verstaute. Kunden befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Geschäft. Anschließend flüchtete er unerkannt zu Fuß in Richtung Reismühlenweg. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters.

Dieser wurde als etwa 170 bis 175 groß und schlank beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er vor seinem Gesicht eine weiße sog. Vendetta- oder auch Guy Fawkes-Maske. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpulli einer grauen Jogginghose schwarzen sog. Sneakern mit heller Sohle und schwarzen Handschuhen. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Zeugen, die zur fraglichen Zeit relevante Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedrichshafen Tel.: 07541 7010 in Verbindung zu setzen