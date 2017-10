Uhldingen-Mühlhofen Beste Stimmung beim ersten "See-Brass"

Beim ersten Blasmusik-Festival im Welterbesaal heizen die Bläsergruppen ordentlich ein. Die Veranstalter sind zufrieden. Einziger Wermutstropfen: Der Besucherandrang ist schwächer als erhofft.

Drei Tage ganz im Zeichen von Blasmusik mit Blechblasinstrumenten aus Messing stand der Welterbesaal am Wochenende in Unteruhldingen: Beim ersten "See-Brass" heizte ein halbes Dutzend Blasmusikgruppen und –vereine dem Publikum mächtig ein. „Wir wollten einfach ein neues Festwochenende für jung und alt kreieren“, erläuterte Luisa Claeßens, Vorsitzende des veranstaltenden Musikvereins Oberuhldingen, wie die Idee zum See-Brass“ entstanden war. „Und eine Verbindung zwischen dem See und der Musik mit Blechblasinstrumenten herstellen“, fügte Marco Knoblauch in Bezug auf den Veranstaltungsnamen hinzu.

Der „Brass-Abend“ am ersten Tag startete mit den „Blechbuben", "neun charmante und gut aussehende junge Männer“, wie Claeßens die junge Blasmusik-Besetzung ankündigte. Ihnen folgte die „Jack Russel‘s Halsbänd“, die das SWR-Blechduell in diesem Jahr gewonnen hat und aus dem Dreieck Tettnang, Ravensburg und Meersburg stammt. Mit vier Trompeten, vier Posaunen, einer Tuba und einem Schlagzeug spielt sie seit 2011 "vollen New Crossover Brass-Sound", wie sie sich beschreiben. Die „Bänd“ sorgte mit ihren teils brachial arrangierten Stücken zwischen Rammstein und Robbie Williams und mit einer mitreißenden Show für brodelnde Stimmung.

Die „BlechMän’s“, neun Musikanten aus Berg bei Ravensburg über Kluftern und Horgenzell bis nach Deggenhausertal, die beim zweiten Blasmusikwettbewerb in Attenweiler den ersten Platz erreichten, beendeten den ersten Abend. Unter dem Motto „Brass & More“ lieferten sie aktuelle Hits genauso wie böhmisch-mährische Klassiker, aber immer in ihrem typischen Blasmusik-Sound, der im Welterbesaal besonders gut zur Geltung kam.

Der Samstag stand unter dem Motto "So schön ist Blasmusik". Zunächst bot die Trachtenkapelle Oberuhldingen ein bunt gemischtes Stimmungskonzert, das das diesjährige Jahreskonzert im Dezember ersetzte und von Patrick Ossiander und Anna Klausmann humorvoll moderiert wurde. Angefangen mit „Let me entertain you“ über „Musik liegt in der Luft“ und der „Heublumen-Polka“ bis hin zu "Musikantengold“ und „Wunder gibt es immer wieder“ spielten sie gut gelaunt alle Facetten moderner Blasmusik. Mit der Zugabe „Tulpen aus Amsterdam“ wurden die Musikanten um ihre Chefin Sandra Stauber erst nach rund 90 Minuten von der Bühne entlassen, bevor mit „Holzless – What a Böhmisch“ eine elfköpfige Blasmusik-Besetzung aus Markdorf auftrat. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Keller reichte ihr Repertoire von traditioneller Blasmusik über zahlreiche solistische Titel bis hin zu modernen, fetzigen Arrangements. Und am Sonntag konzertierte der Musikverein Wintersulgen unter Leitung von Christian Bollin unter dem dem Motto „Fetziger Frühschoppen“: Neben klassischer Unterhaltungsmusik wie Marsch, Polka oder Walzer umfasste sein Repertoire ebenso moderne und konzertante Musikstücke und altbekannte Gassenhauer.

Die Stimmung war die ganze Zeit über bestens, die Veranstalter diesbezüglich sehr zufrieden. "Es herrscht gute Stimmung. Die Leute machen mit. Was willst du mehr?", sagte Dirk Kramer, Tenorhornist beim Musikverein. „Für mich ist die Stimmung ausschlaggebend, und die war hammergeil“, drückte es Dirigentin Sandra Stauber aus. "Die Veranstaltung ist super mit so viel Live-Musik", sagte Franz Josef Speth von der Narrengesellschaft Oberuhldingen, die den Musikverein bei der Bewirtung unterstützte. Einziger Wermutstropfen: Der Besuch hätte deutlich höher ausfallen können, was wohl der bis dato unbekannten Veranstaltung geschuldet war. „Für den Aufwand und für das Herzblut, was hier geboten wird, hätten noch mehr Gäste hier sein sollen. Ich wünsche mir für die Zukunft eine höhere Besucherzahl“, so Speth. Und ein nächstes Mal soll es im kommenden Jahr auf jeden Fall geben, wie Luisa Claeßens gegenüber dem SÜDKURIER durchblicken ließ.