Uhldingen-Mühlhofen Ausgebüxtes Rind hält Helfer auf Trab

Ein Jungrind machte sich am Mittwoch bei Uhldingen-Mühlhofen auf den Weg in die große Freiheit. Zwei Polizisten und drei Landwirte waren damit beschäftigt, den Ausreißer zurück auf die Weide zu treiben.

Uhldingen-Mühlhofen (keu) "Vorsicht bitte auf der Straße zwischen Daisendorf und Mühlhofen: Ein Rind ist auf der Fahrbahn", warnte der Südwestrundfunk gestern gegen 10.30 Uhr via Verkehrsfunk. Zwei Polizisten suchten das Tier jedoch an dieser Stelle vergebens. Fündig wurden sie auf dem Verbindungssträßchen von Gebhardsweiler nach Oberuhldingen. Dort war von einer Kuhweide ein Rind ausgebüxt, das etwa ein halbes bis dreiviertel Jahr jung war. Das freiheitsliebende, übermütige Jungtier hatte wohl einen Zaun niedergetrampelt und erforschte die nähere Umgebung. Dass ihm dabei ein paar Autos in die Quere kamen, hinterließ bei ihm keinen nachhaltigen Eindruck.

Leicht gestresst wirkte es aber, als die beiden Polizisten, ein Landwirt aus Daisendorf und zwei Landwirte aus Gebhardsweiler versuchten, den Wiederkäuer aus der Gefahrenzone und zurück auf die Weide zu treiben.

Dies erwies sich als nicht so einfach und sah beim buckelnden und galoppierenden Rind, das dabei auch mal auf dem Asphalt ausrutschte, zeitweise gefährlich aus. Mutig stellten sich die Beteiligten dem Tier in den Weg, wiesen ihm sanft die Richtung. Die Herde muhte fortwährend und rief den verlorenen Sohn zurück.

Und so erreichten sie alle gemeinsam das Ziel: Nach einer Stunde Freiheit trabte der Entronnene zurück in die Umzäunung und gesellte sich zum gleichaltrigen Kumpel. Der Weidepfosten wurde fest in den Boden gerammt. Übrigens: Die Herde gehörte keinem der helfenden Landwirte; der Besitzer wohnt außerhalb. Es wurde selbstverständliche Nachbarschaftshilfe geleistet: "Wir Bauern halten zusammen", meinte die Landwirtin nur.