Überlingen/Uhldingen-Mühlhofen Auf und Ab der Emotionen: Spannung auf fünfte Bodensee Fightnight steigt

Die fünfte Bodensee Fightnight findet am 24. März statt. Drei internationale Profi-Titelkämpfe sind einer der Höhepunkte. Für Thomas Schindele wird es der letzte große Kampf. Der Überlinger verabschiedet sich aus dem Ring.

Bei der fünften Bodensee Fightnight stehen acht Kämpfe mit Überlinger Beteiligung an. Bei dreien davon handelt es sich um internationale Profi-Titelkämpfe. Thaibox-Profi, Trainer, Veranstalter und Organisator Sebastian Harms-Mendez ist hoch motiviert – für seinen Kampf, bei dem er seinen WBC-Europameister-Titel verteidigen will, und für das sportliche Zusammentreffen an sich. "Es ist ein Auf und Ab der Emotionen. Einer kann gewinnen, einer muss verlieren", sagt der 30-Jährige. Insgesamt werden 1500 Zuschauer erwartet. Kämpfen werden die Sportler am Samstagabend, 24. März, in der Sporthalle in Mühlhofen. Die Thaiboxer steigen ab 19 Uhr in den Ring. In 15 Kämpfen stellen sie sich dem Wettbewerb. Jeder Treffer werde von den Stimmen aus dem Publikum mitgetragen, sagt Harms-Mendez. Der Thaibox-Profi vergleicht die Stimmung mit einem "sportlichen Rausch". Und das im besten Sinne: Denn die Zuschauer bleiben beim Anfeuern ihrer Favoriten immer fair. Das berichtet Sebastian Harms-Mendez bei der Pressekonferenz zur fünften Bodensee Fightnight.

Acht Wochen intensive Vorbereitung werden Harms-Mendez und seine Schützlinge an dem Samstagabend hinter sich haben. Training und Ernährung fordern bis dahin Einsatz und Entbehrungen von dem Thaibox-Profi und den anderen Kampfsportlern aus dem Muay Thai Gym Mendez. "Sie geben alle Vollgas. Sie trainieren wie Berufssportler, auch wenn sie es nicht sind", sagt Harms-Mendez. Bei der zweiten Bodensee Fightnight, der ersten in Mühlhofen, habe er das Potenziel der Veranstaltung endgültig erkannt. Inzwischen sei Thaiboxen, auf Thai Muay Thai, in Überlingen und der Umgebung salonfähig. "Darauf bin ich sehr stolz", so Harms-Mendez. Thaiboxen sei ein Sport für Jedermann.

Zu dem Interesse hat nach Ansicht von Ringsprecher Reiner Jäckle auch die Sportlerwahl in Überlingen beigetragen. Harms-Mendez wurde in der Vergangenheit ausgezeichnet und ist 2018 wieder für den Sportler des Jahres nominiert. Der Kartenvorverkauf für die diesjährige Bodensee Fightnight hat bereits begonnen. Im Publikum seien immer sehr viele Kampfsportenthusiasten dabei, berichtet Harms-Mendez. Die 1500 Gäste kommen aus der Region, aber auch von weiter her. Die Anreise lohne sich aufgrund der Qualität der Kämpfe. Die Kampfsportler, die bei der Bodensee Fightnight antreten, stammen aus ganz Deutschland und Europa. In der Regel können die Männer und Frauen zahlreiche Titel vorweisen – aus dem Profi- oder Amateurbereich. "Das Interesse ist sehr international", sagt Ringsprecher Reiner Jäckle.

Der Gegner von WBC-Europameister Harms-Mendez ist Philipp Häfeli aus der Schweiz. AFSO-Intercontinental-Champion Alexander Epp tritt gegen Jan Kaffa aus den Niederlanden an. Und AFSO-Europameister Thomas Schindele trifft im Ring auf Nicolae Ginsari aus Italien. Die drei Profi-Titelkämpfe sind ein Höhepunkt der Veranstaltung. Drei glänzende Gürtel sind zu vergeben. "Es kann nur jemand in den Ring, der wirklich fit ist", sagt Harms-Mendez – physisch und psychisch. Kurz vor der Bodensee Fightnight wurden schon Kämpfe abgesagt. Die Gesundheit geht vor. Das Kampfsport-Videoportal Fight24.tv wird die Kämpfe filmen. Einen Tag später können die Videos im Internet angeschaut werden. Eine Möglichkeit für diejenigen, die keine der Eintrittskarten im Vorverkauf oder an der Abendkasse mehr ergattern sollten.

Der Kartenvorverkauf

Eintrittskarten für die fünfte Bodensee Fightnight gibt es für den Sitzbereich und die Tribüne für 30 Euro, Ringside-Karten (Reihe eins bis drei am Ring) für 60 Euro und VIP-Tickets auf Anfrage. Erhältlich sind sie bei den Vorverkaufsstellen O2-Shop in Überlingen, O2-Partnershop in Stockach, O2-Partnershop in Radolfzell und direkt beim Muay Thai Gym Mendez unter der Telefonnummer 0 176/72 84 44 13 oder per E-Mail unter muaythaigymmendez@gmail.com. Laut Sebastian Harms-Mendez wird es am Samstag, 24. März, an der Abendkasse noch eine begrenzte Zahl von Eintrittskarten geben. Einlass in die Sporthalle in Mühlhofen ist um 18 Uhr. Die Bodensee Fightnight beginnt um 19 Uhr.

