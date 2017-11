Uhldingen-Mühlhofen Alte Fabrik wird "Musikantenstall"

Ein Ensemble aus Laienschauspielern mit dem Hausherr persönlich spielt am ersten Adventswochenende zweimal Kabarett und nimmt dabei die Volksmusik auf die Schippe. Schon im Vorfeld hatten die Beteiligten viel zu tun: Gabi und Bernd Strobel aus Mühlhofen haben 80 Arbeitsstunden in die Bühnenkulisse investiert.

Volksmusik ist wieder in aller Munde und derzeit flimmern besonders Weihnachtssendungen über den Fernsehbildschirm, in denen es um besinnliche Tage, trautes Heim und familiäre Idylle geht. Genau darum geht es auch in der Weihnachtssendung des „Musikantenstall“ – jedoch nur, solange die Kamera läuft. Das Theaterensemble der Alten Fabrik Mühlhofen zeigt am Freitag, 1. Dezember, und Samstag, 2. Dezember, jeweils um 20 Uhr das Stück „Mordsspaß im Musikantenstall“ von Tina Segler und verspricht mörderisch gute Unterhaltung. Es ist das zweite Stück des Hausensembles, bei dem auch der Hausherr Martin Möcking selbst auf der Bühne steht – das Laientheaterspiel liege bei ihm in der Familie, wie er sagt.

Seit September probt das Ensemble von elf Laienschauspielern. Allerdings sind im Hintergrund noch viel mehr Menschen an der Produktion beteiligt: Gabi und Bernd Strobel aus Mühlhofen zum Beispiel. Sie sorgen dafür, dass sich die Bühne im Theatersaal deutlich verändert hat. Was sich auf der Bühne abspielen wird, ist nun umringt von idyllischen Fenstern, einem Dach und sogar einem extra gebauten Balkon. „Wir haben uns im September hingesetzt und überlegt, wie das aussehen könnte“, erklärt Gabi Strobel. „Dann haben wir nach bayrischen Häuserfronten gesucht, Bilder ausgedruckt und ein kleines Modell gebaut.“ Als dies von Regisseurin Gabi Biedermann und dem Team abgesegnet wurde, ging es in die Produktion. Und hier hat das Ehepaar große Erfahrung, denn seit 1997 zeichnen sich die beiden für die Kulissen der beliebten Narrenparaden verantwortlich. „Dort haben wir schon ein ganzes Wikingerschiff und viele andere Großbauten hergestellt“, berichtet Bernd Strobel. „Da war diese Aufgabe zwar anspruchsvoll, stellte uns aber vor keine allzu hohen Hürden.“

Gabi und Bernd Strobel haben bei der Produktion eine klare Aufgabenteilung: „Alles, was schön sein muss, macht meine Frau, und alles, was gebastelt werden muss, ich“, bringt es der Ehemann auf den Punkt. Mit Stichsäge, Bleistift, Schere, Akkuschrauber, Heißklebepistole, Pinsel, Farbe und vielen weiteren Werkzeugen ging es ans Werk. Das Bauen und Bemalen der Einzelteile hat etwa 80 Arbeitsstunden gebraucht. „Das Aufwändigste war der Balkon und die Dachkonstruktion“, sagt Bernd Strobel. Das Holz stammt von einer hiesigen Schreinerei, der Sohn besorgte zudem Reste von seiner Arbeitsstelle in einer weiteren Schreinerei.

Vergangenen Sonntag wurde es dann ernst: Nach etwa sieben Stunden Arbeit setzte sich in der Alten Fabrik ein sehenswertes Resultat zusammen: Die Bühne im Theatersaal ist nicht widerzuerkennen. „In einer solchen Kulisse zu stehen und spielen zu dürfen ist ein Traum“, sagt Regisseurin Gabi Biedermann. Doch sie hat noch bis kurz vor dem ersten Auftritt noch Einiges zu tun, denn das Ensemble an Laienschauspielern ist noch kräftig am Proben.

Das Stück

"Mordsspaß im Musikantenstall" handelt von den Dreharbeiten der Weihnachtssendung des "Musikantenstalls". Die heile Welt des Volksmusik-Traumpaares Moni (Kerstin Anske-Krenz) und Matti (Martin Möcking) gerät ins Wanken, denn sie scheinen sich gegenseitig zu betrügen. Regisseur Hajo (Sören Gluth) ertränkt seinen Frust im Alkohol, denn er befürchtet, bis zum Rest seines Lebens Volksmusiksendungen machen zu müssen. Der Traum einer jeden Schwiegermutter, André Gabel (Patrick Mazzorana), versucht Schlagersternchen Elena Hischer (Viola Baumann) vor dem sexistischen Produzenten Harry (Reiner Jäckle) zu schützen, während die Produktionsassistentin Kerstin (Sabine Haller) für ihre Karriere über Leichen gehen würde. Einzig und allein die Jakobusschwestern Jadwiga (Gabi Biedermann) und Johanna (Gaby Leon) jodeln sich feucht fröhlich durch die Drehtage. Fast wie jedes Jahr, bis Harrys Leiche auftaucht.

Die Aufführungen finden am Freitag, 1. Dezember, und am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr in der Alten Fabrik Mühlhofen statt. Eintrittskarten gibt es für 9 Euro in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen und direkt in der Alten Fabrik.