Uhldingen-Mühlhofen Alte Fabrik: Kabarett-Klub mit vier Künstlern

Martina Brandl präsentiert an diesem Donnerstag, 15. Februar, den ersten Fabrik-Kabarett-Klub in diesem Jahr.

Die Kabarettistin, Bestsellerautorin und Moderatorin steht an diesem Abend laut Pressemitteilung mit der schwäbischen Allzweckwaffe Sabine Essinger, Comedian Florian Simbeck und Kabarettist Achim Knorr auf der Bühne. Nach drei Kinofilmen und unzähligen Auftritten im Fernsehen kehrt Florian Simbeck zu seinen Karriere-Wurzeln, der Stand-Up-Comedy, zurück. Deutschlandweit ist Florian Simbeck als Stefan aus dem Spaßduo „Erkan & Stefan“ bekannt geworden. Hatten früher vor allem Kinder und Jugendliche Freude an seinem Spiel, so finden sich heute auch die Eltern in den frechen Vermeidungsstrategien für jede Lebenssituation wieder.

Ob in ihrer Paraderolle als Berta Fleischle mit Schwertgosch und Kittelschurz, als übermotivierte Supermami oder gestresste Stewardess: Sabine Essinger beweist durch ihre Wandlungsfähigkeit und mit Herz auf der Zunge ihre Liebe zu den schwäbischen Eigenheiten und ihren badischen Wurzeln. Beide Seelen zu vereinen sei nicht immer leicht, doch Sabine Essinger schaffe das liebevoll und bissig zugleich, heißt es in der Pressemitteilung. Achim Knorr ist Kabarettist, Wortakrobat und Gewinner des Prix Pantheon. Knorr konzentriert sich auf das Verdrehen von Wirklichkeit. "Das habe ich schon als Kind gerne gemacht. Dinge umdrehen und sehen, was dabei herauskommt, zum Beispiel Tassen oder Mülleimer", sagt der Kabarettist. Der Humor liege auf der Straße. Man müsse nur versuchen, nicht reinzutreten, so Knorr. Die Eintrittskarten für den Fabrik-Kabarett-Klub sind im Vorverkauf ab 16 Euro in der Alten Fabrik, Telefon 0 75 56/9 29 48 89, in den SÜDKURIER-Service-Centern, im Internet unter www.fabrik-muehlhofen.de oder ab 18 Euro an der Abendkasse erhältlich.