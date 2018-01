Uhldingen-Mühlhofen 30-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Die Polizei hat am Sonntag, gegen 4.30 Uhr, einen Mercedes kontrolliert, der mit zwei Personen besetzt war. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war und unter Drogeneinfluss stand, berichtet die Polizei.

Außerdem hatte der Mann an dem Mercedes zwei nicht zugelassene Kennzeichen angebracht, die er zuvor an einem in der Tiefgarage seines Wohnanwesens abgestellten Autos entwendet hatte. Bei der körperlichen Durchsuchung des Mannes fand die Polizei schließlich noch eine Kleinmenge Kokain, die in dessen Unterhose versteckt war.