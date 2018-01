Uhldingen-Mühlhofen 26-Jährige fühlt sich von dunklem Auto bedrängt

Eine 26-Jährige ist am Freitag, gegen 10 Uhr, auf der L 201 von Oberuhldingen kommend mit ihrem weißen Renault Twingo in Richtung Überlingen auf die Bundesstraße aufgefahren und wurde hierbei vom Fahrer eines dunklen Autos bedrängt, berichtet die Polizei.

Der Unbekannte fuhr sehr dicht auf, betätigte die Lichthupe und scherte am Ende der Rechtskurve ganz eng hinter dem Renault aus und überholte, obwohl dies dort noch verboten ist. Die 26-Jährige, die sich nach eigenen Angaben gefährdet fühlte, lenkte ihr Fahrzeug nach rechts und streifte hierbei die Leitplanke. An dem Renault Twingo entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 2000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem dunklen Auto geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meersburg, 0 75 32/4 34 43, in Verbindung zu setzen.