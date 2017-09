Uhldingen-Mühlhofen 24 Zentimeter höherer First stört: Baugesuch abgelehnt

24 Zentimeter höherer First stört: Baugesuch abgelehnt

Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat ein Wohnbauvorhaben im Gebiet Oberen Ried abgelehnt, weil die Höhenvorgaben nicht eingehalten wurden.

Gegen einen Bauantrag zur Errichtung eines Wohnhauses mit Garage und Carport auf einem Grundstück im neuen Baugebiet Oberes Ried in Oberuhldingen hat sich der Technische Ausschuss ausgesprochen. Wesentlicher Grund war die geplante Überschreitung der Firsthöhe um 24 Zentimeter, für die es einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans Oberes Ried bedurft hätte. Doch das war den Mitgliedern des Ausschusses zu viel. Sie beauftragten die Bauverwaltung, mit dem Bauherrn zu reden, damit dieser die vorgeschriebene Firsthöhe einhalten möge.

Wie Ortsbaumeister Norman Ziege mitteilte, beurteilt sich das Bauvorhaben nach Paragraf 30 des Baugesetzbuches (Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans) in Verbindung mit Paragraf 31 (Ausnahmen und Befreiungen).

Plan erst vor einem Jahr aufgestellt

Ziege wies darauf hin, dass der Gemeinderat den Bebauungsplan erst im Vorjahr aufgestellt habe. Neben der größeren Firsthöhe sei auch eine nicht geringfügige Überschreitung des Baufensters mit dem Dachvorsprung beabsichtigt. Die Baurechtsbehörde sehe die Erteilung der beantragten Befreiungen kritisch.

Hans Joachim Jaeger (CDU) bezeichnete die 24 Zentimeter als "schon heftig", Gabriele Busam (FW) plädierte für eine Reduzierung des Kniestocks und wies darauf hin, dass man den Bebauungsplan nach allen Regeln erst gerade erstellt habe. „Da muss man sich jetzt dran halten“, sagte sie und sprach sich für keine Sonderregelungen aus. "Wir müssen konsequent sein“, forderte Busam. In der Vergangenheit habe man immer wieder Fehler gemacht und Wünsche von Antragstellern nachgegeben, „und dann wollte immer wieder jemand etwas“. Hubert Wagner (JB) dagegen befand, dass es sich in dem Baugebiet um kleine Grundstücke handele, deren Bebauung nicht gerade einfach sei. „Wir sollten nicht so kleinlich sein.“ Nachdem auch Christine Allgaier (BuF) dafür votierte, keine Ausnahmen zu machen („sonst öffnen wir Tür und Tor"), lehnte der Ausschuss das Vorhaben einstimmig ab.