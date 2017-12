Uhldingen-Mühlhoen 100. Geburtstag: Hellmuth Gawron kann das Reisen nicht lassen

Hellmuth Gawron feiert bei guter Gesundheit seinen 100. Geburtstag. Der rüstige Rentner reiste immer schon gerne. Erst kürzlich war er am Nordkap, nächstes Jahr soll es nach Israel gehen.

Im Sommer fährt er Rodelbahn oder Tretboot, unternimmt alle zwei Monate eine Busreise und verfolgt regelmäßig das politische Geschehen: Kaum zu glauben, dass Hellmuth Gawron jetzt seinen 100. Geburtstag feierte. „Ein Jubilar, der rüstig ist und geistig so frisch“, freute sich der evangelische Pfarrer Thomas Weber. Und Bürgermeister Edgar Lamm, der die Glückwünsche des Landes Baden-Württemberg und der Gemeinde übermittelte und dem Jubilar einige Geschenke überreichte, lud Gawron ob dessen vielen Reisen augenzwinkernd dazu ein, bei seiner nächsten Reise den Reisebegleiter zu spielen.

Hellmuth Gawron wuchs in der oberschlesischen Stadt Ratibor im heutigen Polen auf, besuchte das Gymnasium, das er jedoch nach einigen Jahren verlassen musste, da seine Eltern das Schulgeld nicht mehr aufbringen konnten. Nach seiner Lehre als Industriekaufmann bewarb er sich bei einigen größeren Firmen, musste aber erst seinen Wehrdienst ableisten. Am 1. September 1939 erhielt er seinen Marschbefehl nach Polen, es folgten Einsätze an der West- und Ostfront. Im April 1940 heiratete er seine Ruth. In Berlin geriet er schließlich in vierjährige russische Gefangenschaft, "die schlimmste Zeit meines Lebens", wie er sagt.

1949 landete er im rheinländischen Marienheide, wohin es seine Frau Ruth und sein Sohn Sigurd verschlagen hatte – dort gab es das große Wiedersehen. Sein Sohn kannte ihn nur von Fotos, bei der letzten Begegnung war er erst 14 Monate alt gewesen, jetzt ging er das erste Jahr zur Schule. "Es war für unsere Familie die Stunde Null, aber es ging dann langsam bergauf", erinnert sich Gawron.

Über Lüdenscheid und Nassau an der Lahn gelangte die Familie nach Konstanz, wo Gawron zunächst in einem kleinen Betrieb arbeitete, bevor er im September 1965 das Finanzressort der Neurologischen Kliniken Dr. Schmieder in Ailingen übernahm. Zuletzt war er als Leiter der Finanzabteilung tätig. Als Hellmuth Gawron 1980 in den Ruhestand trat, siedelte er nach Oberuhldingen über. Im Jahr 2005 starb seine Frau, „seither lebe ich dort alleine, umsorgt von meinem Enkel Olaf mit Familie sowie von Freunden und hilfsbereiten Nachbarn“. Hier schaut täglich auch der Sozialdienst nach ihm – wenn er denn zuhause ist. Denn das Reisen macht ihm nach wie vor großen Spaß. Inzwischen verreist er per Bus, bis vor zwei Jahren hatte er sogar noch selbst am Steuer seines Fahrzeugs gesessen. Nach einer Reise nach Portugal und einer vor kurzem erfolgten Nordkap-Reise mit seinem Urenkel Jan steht im kommenden Frühjahr eine Reise nach Israel an.

Seit 1958 besucht Hellmuth Gawron regelmäßig Neffe und Nichte in Wald-Michelbach im Odenwald, wo er jedes Mal – seit 1993 – mit der Sommerrodelbahn gen Tal fährt. Politische Sendungen im Fernsehen zu verfolgen ist für ihn selbstverständlich. Schlagfertig ist er auch: Als ihm Bürgermeister Lamm erläutert, dass die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen bald 8500 Einwohner hat, sagt er: "Warten Sie ab, bei 10 000 Einwohnern werden Sie befördert." Und sein Geheimnis für so ein langes Leben? Solide leben, nicht rauchen und wenig trinken, immer wissbegierig sein und – natürlich – viel reisen.