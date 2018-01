Überlingen Zwölf Fälle von Exhibitionismus: Polizei fasst 27-jährigen Tatverdächtigen

Zivilfahnder haben bereits am Donnerstagabend einen 27-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrmals als Exhibitionist im Überlinger Stadtgebiet aufgetreten zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

Nachdem sich zuletzt die Zahl von Fällen von Exhibitionismus im Überlinger Stadtgebiet gehäuft hatten, hat die Polizei nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen bereits am vergangenen Donnerstag, gegen 22 Uhr einen 27-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, mehrmals als Exhibitionist im Überlinger Stadtgebiet aufgetreten zu sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Tatverdächtige in mindestens zwölf Fällen wegen Exhibitionismus verantworten, teilt die Polizei mit.

Der Mann war am Donnerstagabend Zivilfahndern der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen in der Sankt-Johann-Straße aufgefallen, als er offensichtlich Frauen beobachtete und ihnen hinterherstellte. Bei der Kontrolle des 27-Jährigen stellten die Beamten fest, dass dieser zuvor auf seinem Mobiltelefon einen Porno angeschaut hatte. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an.