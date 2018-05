Nußdorf Zwischen Nußdorf und Uhldingen: 79-Jährige stirbt bei schwerem Verkehrsunfall auf der B31

Eine 79-jährige Frau ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B31 zwischen Überlingen-Nußdorf und Uhldingen-Mühlhofen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer, drei Menschen wurden leicht verletzt. Die B31 ist für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt, auf dem Umleitungsstrecken herrscht ein großes Verkehrschaos.

Laut Sachbearbeiter Andreas Bleibe war die 79-Jährige in Richtung Überlingen unterwegs und kam kurz vor der Barockkirche Birnau aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Autos wurden zur Seite geschleudert, dabei wurde auch ein weiteres Auto getroffen.

Die 79-Jährige vermeintliche Unfallverursacherin starb noch an der Unfallstelle, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden schwer verletzt und mussten mit je einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die dreiköpfige Familie, darunter ein Kind, die im dritten beteiligten Auto unterwegs war, wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

B31 in beide Richtungen gesperrt

Insgesamt waren acht Beamte der Polizei, 13 Rettungsfahrzeuge, zwei Hubschrauber sowie 31 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge der Feuerwehren Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten bleibt die B31 in beide Richtungen gesperrt. Laut Sachbearbeiter Andreas Bleibe können das noch mehrere Stunden dauern (Stand 16 Uhr).