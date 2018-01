Überlingen Zwei närrische Geburtstage in Nesselwangen stehen an

Zwei närrische Geburtstage in Nesselwangen stehen an

Buntes Treiben steht am Samstag in Nesselwangen auf dem Programm. Gefeiert werden 30 Jahre Narrenverein und 25 Jahre Biblisschieber.

"Biblis-Horuck!" wird es am kommenden Samstag, 13. Januar, im Teilort Nesselwangen immer wieder heißen: Denn dann begeht der Narrenverein Nesselwangen seinen 30. Geburtstag und die Narrenfigur Biblisschieber ihren 25. Ehrentag. Die närrischen Feiern beginnen mit dem Narrenbaumstellen durch die Zimmergilde Winterspüren um 15 Uhr. Zwei Stunden später steht ein rund 100 Meter langer Fackelsternmarsch an, der sich von beiden Richtungen der Hohenfelsstraße und aus der Richtung Gießberg ergibt. 19 Zünfte und Vereine aus der Umgebung werden daran teilnehmen. Der Marsch endet in der Festmeile "Prielweg". Nach einem kurzen "Monsterkonzert" ist dann buntes Treiben in den fünf Besenwirtschaften und im Gasthaus Adler angesagt. Seine letzte große Veranstaltung hatte der Verein zu seinem 22. Geburtstag im Jahre 2010 mit dem Freundschaftstreffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee ausgerichtet.

Der Narrenverein wurde am 4. Januar 1988 in das Vereinsregister eingetragen, die Gruppe der „Biblisschieber“ im Jahre 1993 aus der Taufe gehoben. Narrentreiben gibt es in Nesselwangen nicht erst seit 30 Jahren, doch wurden früher keine schriftlichen Aufzeichnungen gemacht. Nach zwölf Jahren Bewährungszeit als Gastmitglied kam es im Oktober 2011 zur formellen Aufnahme in die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee als Vollmitglied. Das närrische Aufnahmeritual mit Brief und Siegel erfolgte aber erst im Januar 2012 anlässlich des Narrenratstreffens des sogenannten Landadels, der Zünfte der Teilorte. Unter den Augen des gesamten närrischen Landadels wurde der Eintrag in das Große Narrenbuch der Narrenvereinigung vorgenommen. Als Paten standen dazu die Vertreter der Fastnachtsgesellschaft Sipplingen und der Narrengesellschaft Hödingen zur Verfügung.

Gegenwärtig verfügt der Verein nach Mitteilung von Christian Gloning, Präsident seit 2004, über 111 Mitglieder, davon 56 Hästräger. Narrenpolizist (zurzeit Ewald Figgle) und die Narreneltern (Narrenvater Ingrid "Ingerd" Beil und Narrenmutter Andrea "Adrelina" Schlack) sind ein fester Bestandteil der Narrenzunft. Der Musikverein Nesselwangen begleitet das Geburtstagskind je nach Anlass bei den Umzügen. Da man auch über einen eigenen Narrenmarsch verfügt, gibt es einen eigenen Zunfttanz.

Der Name des Vereins geht auf einen in Richtung Überlingen, rund 40 Meter aus der Talsohle herausragenden Hügel Biblis zurück, der eine drumlinähnliche Gestalt aufweist. Mit dem keltisch-schottischen Ausdruck "Drumlin" werden die in der Strömungsrichtung des Eises liegenden Längshügel bezeichnet, die zum Charakterbild der Bodenseelandschaft gehören, wie auf der Homepage des Vereins nachzulesen ist. Einer aus dem 15. Jahrhundert stammenden Sage nach wollten die Nesselwanger Bauern diesen Berg zur Seite schieben, um eine bessere Sicht auf den Bodensee und in die Alpen zu haben. Als Markierung habe man einen Kittel an die Rückseite des Berges gelegt und zu schieben begonnen. Nach einiger Zeit wollte man laut Sage nach dem Kittel schauen, aber dieser war nicht mehr da, weil ein vorbeikommender Wanderer diesen Kittel mitgenommen hatte. Doch die Nesselwanger meinten, sie hätten den Berg über den Kittel geschoben. "Wir sind immer noch am Schieben", sagt Gloning augenzwinkernd.

Teilnehmende Vereine Kreuzung Kindergarten: Narrenzunft Hopfenzunft Winterspüren, Narrenverein Thalia Mahlspüren, Narrenverein Seelfingen, Narrenverein Bonndorf, Fastnachtsgesellschaft Sipplingen, Narrenverein Seehasen Ludwigshafen Gießberg: Musikverein Nesselwangen, Narrenverein Hohenbodman, Narrenverein Bambergen, Seegumper Überlingen, Narrengesellschaft Billafingen, Narrenzunft Owingen. Brunnen Kirche:Narrengesellschaft Hödingen, Narrenvereinigung Andelshofen, Narrengesellschaft Nußdorf, Narrenverein Lippertsreute, Holzhaudrezunft Denkingen, Narrenverein Deisendorf, Owinger Hexen

"Den Biblis schieben wir immer noch"

Christian Gloning, seit 2004 Präsident der "Biblisschieber", über das Narrentreffen:

Wie viele Maskenträger werden am Samstag erwartet?

Wir erwarten rund 500 Hästräger und Musikanten aus 19 Vereinen.

Was wird in Bezug auf die Sicherheit getan?

Security wird vor Ort sein. Wir haben ausführlich Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Überlingen gehalten und sind sehr zuversichtlich. Das ist im Übrigen das A und O. Sonst bräuchten wir das Fest erst gar nicht auszurichten.

Wie sieht es mit dem Jugendschutz aus?

Wer Alkohol trinken möchte, muss sich ein entsprechendes Bändel im Bändelzelt besorgen. Für über 18-Jährige (Ü 18) gibt es einen Stoffbändel "Biblisschieber". Für U 18 haben wir Kunststoffbänder "Halbstark" vorbereitet, sie erhalten dann Wein und Bier. Für unter 16-Jährige wird gar kein Bändel ausgegeben. Die Bändel werden vor den jeweiligen Besenwirtschaften überprüft.

Ist es eigentlich gelungen, den Biblis zu verschieben?

Nein, wir schieben immer noch. Aber ich glaube, das wird auch schwierig (lacht).

Vielleicht mit einer Sprengung des Berges? Und dann gibt's die Biblissprenger?

Wenn vielleicht mal eine neues Baugebiet in Nesselwangen erschlossen werden wird, könnte sich dort ja eine neue Narrenzunft gründen (lacht erneut).

Fragen: Holger Kleinstück