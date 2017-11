überlingen Zwei Kinder richten auf Parkplatz der Überlinger Firma Rafi 25 000 Euro Schaden an

Offensichtlich demolierten die Kinder Autos so stark, dass die Reparaturen um die 25 000 Euro kosten.

Für erhebliche Sachbeschädigungen an mehreren Autos macht die Polizei zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren verantwortlich. Die beiden hätten am Freitag gegen 11.30 Uhr einige Fahrzeuge demoliert, die auf dem Parkplatz der Firma Rafi in der Straße Im Langäcker abgestellt gewesen seien. Den dabei entstanden "erheblichen Sachschaden" beziffern die Ermittler auf "mindestens 25 000 Euro". Über die genaueren Umstände ist noch nichts bekannt. Zeugen oder weitere geschädigte Fahrzeughalter bittet die Polizei, sich an das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 0 75 51 / 80 40 zu wenden.