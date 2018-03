Überlingen Zukunft der abgesägten Platanen noch ungewiss

Die Bürgerinitiative BÜB forderte schon im September 2016, die Platanen, wenn sie im Zuge der Landesgartenschau gefällt werden müssten, für ein Kunstprojekt zur Verfügung zu stellen. Doch was wurde nun aus den Bäumen, die im Februar 2017 gefällten wurden?

Es war gewissermaßen der letzte Wille der BÜB: Nachdem klar war, dass die Platanen-Allee im Westen von Überlingen für die Schaffung eines Uferparks im Zuge der Landesgartenschau gefällt würde, regte die Bürgerinitiative zur Rettung Überlinger Bäume dazu an, die Stämme für eine Kunstaktion aufzubewahren.

Rolf Briddigkeit, einer der BÜB-Sprecher, erinnert sich, dass schon im September 2016, mitten im Oberbürgermeister-Wahlkampf, an die Verantwortlichen von LGS GmbH oder Stadtverwaltung der Vorschlag unterbreitet worden sei, die Stämme für Kunstobjekte zu nutzen. Bildhauer und Künstlerin seien bereits gefunden gewesen und zu einer Besprechung nach Andelshofen gekommen. "Doch wurden wir überhaupt nicht akzeptiert mit unseren Vorschlägen. Wir hatten keine Chance, mit unserer Idee durchzukommen", sagte Briddigkeit gestern am Telefon.

Immerhin: Einige der Platanen-Stämme sind noch nicht zerkleinert worden, sondern lagern auf einem Grundstück des Werkhofs. Wie der damalige LGS-Geschäftsführer Martin Richter gegenüber dem SÜDKURIER am Tag der Fällung, am 27. Februar 2017, berichtete, gingen die Platanen ins Eigentum der Baumfäller über, sechs Stämme habe sich jedoch die Stadt gesichert. "Was damit geschieht, ist noch unklar", wurde Richter in einem Zeitungsbericht vom 28. Februar 2017 zitiert.

Was wurde mittlerweile daraus? Noch nichts, wie Petra Pintscher, Sprecherin der LGS GmbH, auf Anfrage in dieser Woche per Mail mitteilte. Pintscher: "Die Überlegungen, was die Verwendung der Stämme angeht, sind noch nicht abgeschlossen. Eine Kunstaktion ist nicht geplant."