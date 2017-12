Überlingen Zu viel Essen, Geschenke, Familie: Was tun gegen die Katerstimmung am Jahresende?

Zu viel Essen, Geschenke, Familie: Was tun gegen die Katerstimmung am Jahresende?

Experten aus Überlingen und Friedrichshafen geben Tipps für den Umgang mit dem Zuviel an Familie, an Geschenken, Essen und Urlaub. Außerdem Tipps für den Fall, dass am Ende des Jahres kein Geld mehr auf dem Konto ist.

Eine ganz normale Familie an einem ganz normalen Weihnachtstag: Berge von Lebensmitteln wurden gekauft, zubereitet und verzehrt, Alkohol gab es reichlich sowie den hohen Anspruch, dass es ein ganz besonderes Fest werden soll. Silvester und Neujahr kommen auch noch und vor Dreikönig geht kaum jemand wieder arbeiten. Anders ausgedrückt: zu viel Essen und Trinken, zu viel Familie, zu viele Geschenke, zu viel Geld ausgegeben und zu viele Feiertage. Die Expertentipps helfen, mit den Folgen umzugehen, damit der Kater im Januar nicht zu groß wird.

Zuviel gegessen: Nach einer üppigen Vorweihnachtszeit hat die Kalorien-Katastrophe an den Feiertagen ihren Höhepunkt erreicht. Wer jetzt mit einem Völlegefühl im Magen und Aufstoßen oder Unwohlsein im Darm kämpft, hat es anscheinend übertrieben. Auch Müdigkeit am Tag und Schlaflosigkeit in der Nacht gehören zu den Symptomen. Und jetzt? "Ich rate, viel Wasser und Kräutertee zu trinken und sich mäßig an frischer Luft zu bewegen", sagt Martine van Houten, Ärztin an der Klinik Buchinger-Wilhelmi in Überlingen. Am besten wäre es, nicht zu spät abends leichte Mahlzeiten wie Suppe, Gemüse oder Salat zu sich zu nehmen. "Meiden Sie Zwischenmahlzeiten und Snacks und trinken Sie wenig Kaffee sowie keinen Alkohol", rät die Expertin.

Ihr Tipp für die nächste Feier: "Besser nicht hungern vor dem Festessen, sonst stürzen Sie sich auf die Mahlzeit und ignorieren das Sättigungsgefühl. Versuchen Sie langsam zu essen, viel zu kauen und zu genießen. Es gilt die Devise: Weniger ist mehr."

Für viele sind die Festtage ohne Sekt und Wein kaum vorstellbar. Dabei das richtige Maß zu halten, ist nicht immer einfach. "Der Körper kann Alkohol besser verarbeiten, wenn dazu Wasser getrunken wird. Bestellen Sie zum Beispiel zu jeder Flasche Wein zwei Flaschen Wasser. Servieren Sie das Wasser auch in einem Weinglas – Ihre Hand wird dann gerne auch zum Wasserglas greifen", rät Martin van Houten. Melden sich dann am nächsten Morgen trotzdem Katersymptome, hilft wiederum viel Wasser und Bewegung an der frischen Luft.

Zuviele Geschenke bekommen: Von der kitschigen Nippesfigur bis zum Hausschuh – nicht jedes Geschenk trifft bei dem Beschenkten ins Schwarze. „Es gibt kein generelles Recht auf Umtausch, wenn die Ware in Ordnung ist und der Kauf korrekt zustande kam“, erklärt Uwe Zscherp. Er fungiert beim Wirtschaftsverbund Überlingen als Vorstand im Bereich Handel.

Es kommt also auf das Produkt und den Händler an, ob er die Ware zurücknimmt. Vom Umtausch ausgeschlossen sind in der Regel Unterwäsche, Bademoden und Abendkleider. „Umtausch ist Kulanzsache“, sagt Schuhhändler Zscherp. „Hilfreich ist immer der Kassenbon, manchmal reicht auch die Originalverpackung. Daran erkennen wir oft schon, ob das hier gekauft wurde.“ Schließlich muss sich der Einzelhandel absichern, dass das Präsent nicht im Internet erworben wurde. Ob es bei einem Umtausch Bargeld oder nur eine Gutschrift gibt, ist wiederum von Geschäft zu Geschäft unterschiedlich.

„In der Regel ist der Handel kulant und handelt im Sinne des Kunden“, versichert der Experte weiter.

Wer keinen Kassenbon hat und auch nicht weiß, wo das Geschenk gekauft wurde, kann versuchen, es im Internet zu verkaufen. Eine Alternative ist die Kategorie „Zu verschenken & Tauschen“ zum Beispiel bei Ebay-Kleinanzeigen. Bücher lassen sich über reBuy an den Mann bringen und falsche Technikgeschenke nimmt wirkaufens.de ab. Lag statt „Call of Duty“ das Computerspiel „Sims“ unterm Weihnachtsbaum, kann eventuell dietauschbörse.de weiterhelfen.

Zuviel Geld ausgegeben: Erst die Geschenke und dann noch die Party und Schampus zu Silvester – das kostet viel Geld. Da geht das neue Jahr leicht mit einem finanziellen Katzenjammer los. Vor allem, wenn die Geschenke auf Raten gekauft wurden. "Meiner Meinung nach sollte man nur Wohneigentum und eventuell das Familienauto finanzieren. Außerdem muss man bedenken, dass sich auf Raten gekaufte Geschenke schlechter umtauschen lassen", gibt Sebastian Klein von der Schuldnerberatung in Friedrichshafen zu bedenken.



Ist das Konto überzogen, stimmt etwas nicht im Verhältnis Ausgaben zu Einnahmen. "Oftmals hat man den Überblick verloren und eins führt zum anderen. Dann heißt es: Übersicht verschaffen und entsprechend Änderungen vornehmen", sagt Sebastian Klein. "Schafft man es nicht allein, sollte man sich Hilfe holen. Es gibt gemeinnützige Beratungsstellen oder die Schuldnerberatung hier im Landratsamt."

Es muss also nicht sein, dass das überzogene Konto zur teuren Gewohnheit wird. Der Experte hat einige Tipps, wie sich unnötige Ausgaben vermeiden lassen: nie hungrig einkaufen gehen und am besten mit Liste. Zu den Eigenmarken der Supermarktkette greifen und ruhig einmal im unteren Bereich des Regals suchen. Was hier steht, ist meist günstiger als die Produkte auf Augenhöhe. Zur Einteilung des Geldes rät Sebastian Klein: "Holen Sie monatlich den Betrag ab, den Sie zur freien Verfügung haben. Verteilen Sie das Geld auf Umschläge beispielsweise für Bereiche wie Benzin, Lebensmittel, Genussmittel."

Zuviel Familie: Zu keiner Zeit im Jahr spielt die Familie eine so große Rolle wie zu den Feiertagen um den Jahreswechsel. Werbung und rührende Weihnachtsfilme demonstrieren, wie das aussehen soll. Ein hoher Anspruch und jede Menge Erwartungen sind die Folge. "Diese Erwartungen machen Druck und bringen Stressreaktionen in Gang", beschreibt Psychologin Josefa Gitschier, Leiterin der Überlinger Familienberatungsstelle. "Enttäuschungen und Kränkungen werden dann noch stärker empfunden und somit fallen Reaktionen sehr emotional aus." Wenn an den Feiertagen, so die Expertin weiter, Menschen aufeinanderträfen, die sich nicht häufig sehen, seien Konflikte programmiert, da jeder unterschiedliche Vorstellungen, Prioritäten und Bedürfnisse hat.

Wie lässt sich das vermeiden? "Das Motto hier lautet: Weniger ist mehr!", betont Josefa Gitschier. "Überlegen Sie vorher, auf was dieses Jahr verzichtet werden kann." Es müssen keine Berge von Geschenken sein, schon gar nicht für Erwachsene, und auch kein üppiges Festtagsmenü. "Für Kinder ist es viel wichtiger, eine schöne, gemeinsame Zeit zu erleben. So erfahren sie Geborgenheit und die positiven Beziehungen zwischen Eltern und Kinder intensivieren sich."

Patchwork-Familien rät die Psychologin: "Je konkreter die Eltern sich absprechen, desto entlasteter sind die Kinder." Wichtig sei es, dass sich die Kinder nicht für einen Elternteil entscheiden müssten und so das Gefühl bekommen, den anderen im Stich zu lassen.

Zuviel Freizeit: Feiertage sind grundsätzlich eine positive Sache für Arbeitnehmer. Die Häufung am Jahresende hat aber auch ihre Tücken. In der Zeit "zwischen den Jahren" machen viele Unternehmen zu oder fahren die Produktion runter. Dann müssen die Mitarbeiter Urlaub nehmen. Den könnte mancher im Sommer besser gebrauchen. Auf der anderen Seite gibt es Betriebe und Einrichtungen, die das ganze Jahr rund um die Uhr im Dienst sind – wie die Krankenhäuser zum Beispiel. Schwestern und Pfleger arbeiten selbstverständlich auch an Feiertagen. "Bei uns sind vier Wochen vor Weihnachten die Dienstpläne fertig", sagt Daniela Knesel, Pflegedirektorin im Helios-Spital. "Wir fangen immer frühzeitig an und erfragen von den Mitarbeitern, ob sie Weihnachten oder Silvester arbeiten möchten." Für Menschen in Pflegeberufen gibt es also nur zwei Optionen, alle Feiertage haben sie in der Regel nie frei.

Jeder muss für sich abwägen, ob er auf die Familie an Weihnachten verzichtet oder die Silvesterparty sausen lässt. "Das regeln die Kollegen normalerweise unter sich. Bis jetzt war es nie notwendig, dass ich eingreife", fügt Daniela Knesel hinzu. Schließlich seien sie es gewohnt, an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten, da ist der Jahreswechsel für sie planungstechnische Routine. "Wer diesen Beruf ergreift, kennt das nicht anders." Außerdem hätte jede Option auch ihre gute Seite. Je nach Alter und familiärer Situation könne jeder seine Prioritäten setzen. "An den Feiertagen ist es meistens ruhiger im Krankenhaus. Es kann auch sehr schön sein, mit den Patienten Weihnachten zu feiern oder Silvester am Fenster das Feuerwerk anzusehen."