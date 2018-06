Überlingen-Lippertsreute Zu schnell unterwegs: Fahranfänger verliert Kontrolle über sein Auto

Als er in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn gerät und entgegenlenken will, verliert ein 18-Jähriger bei Lippertsreute die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto wird komplett zerstört, der Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon.

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, auf der L 205. Der junge Mann fuhr von Lippertsreute in Richtung Frickingen und geriet vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrspur. Er versuchte, wieder auf seine Spur zu lenken, kam dabei aber auf den Grünstreifen. Das Auto wurde an einer Erhöhung aus dem Grünstreifen geschleudert, kippte auf die Fahrerseite und kam auf dem Dach liegend an einer Böschung zum Stillstand, schreibt die Polizei.

Der 18-Jährige wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das völlig zerstöre Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro.