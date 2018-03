Überlingen Zoe Stehle als Indianermädchen im Film "Jim Knopf"

Aus der Schule auf die Kinoleinwand: Die elfjährige Zoe Stehle aus Überlingen spielt im Film „Jim Knopf“ von Warner Bros mit, der am 18. März im Berliner Sony Center Weltpremiere feierte. Am 25. März ist der Film in einer Vorpremiere in der "Kammer" Überlingen zu sehen – im Beisein von Zoe, die anschließend auch Rede und Antwort stehen und Anekdoten von den Dreharbeiten erzählen wird.

Überlingen – Lummerland: Welches Kind träumt nicht von dieser kleinen Insel irgendwo im Meer, auf der Lukas, der Lokomotivführer, mit seiner Lokomotive Emma lebt. Eine, die dieser Insel sehr nahe gekommen ist, ist Zoe Stehle aus Überlingen. Die Elfjährige hat zwar nicht ganz auf die Insel geschafft, aber in den Kinofilm „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, der ab Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Zoe Stehle spielt in der 25-Millionen-Produktion von Warner Bros ein Indianermädchen.

„Eigentlich war das Drehbuch für einen Indianerjungen geschrieben“, erinnert sie sich. „Als ich 2016 ein Bewerbungsvideo schickte und sich länger niemand meldete, dachte ich schon, dass ich nicht genommen werde.“ Dann aber fand die Produktionsfirma keinen Indianerjungen und das Drehbuch wurde kurzerhand umgeschrieben – für Zoe Stehle. So war die damals Zehnjährige Ende 2016 in Berlin und Anfang 2017 in München plötzlich 20 Tage Teil der Filmcrew, die den Michael-Ende-Klassiker neu verfilmte. „Es war ein riesiges Erlebnis“, erinnert sie sich. „Es waren ja viele Kinder dabei und wir wurden in der Zeit wie eine kleine Familie.“ Kontakt haben die Nachwuchsschauspieler bis heute. In Berlin wurde sie von ihrem Vater Michael und in München von Mutter Le begleitet. „Die Schule war wirklich entgegenkommend in der Zeit der Dreharbeiten“, sagt Vater Michael Stehle.

„Wir sind einmal im Filmpark Babelsberg vorgefahren, da wurde Zoe wie ein Filmstar in Empfang genommen“, erinnert sich Michael Stehle. „Ein Security mit Headset nahm sie in Empfang und begleitet sie persönlich zum Set.“ Der Vater musste schauen, dass er hinterherkam. „Da wurde mir klar, dass Zoe die Hauptperson ist und ich nur der Vater“, erzählt er lachend. „Die Kinder wurden unglaublich gut betreut“, erinnert sich die Mutter. „Und Hauptdarsteller Henning Baum war auch sehr nahbar.“ Zum Abschluss der Dreharbeiten schrieb er sogar jedem Kind, mit dem er gedreht hatte, einen persönlichen Brief. Der Film wurde monatelang nachbearbeitet. Ende 2017 war Zoe Stehle in München, um den Film zu synchronisieren. Im Zuge dessen sprach sie noch weitere Texte ein, die ab dieser Saison im Europa-Park in Rust zu hören sind. Dort ist sie, wenigstens akustisch, ein Teil der neuen Kinderattraktion „Jim Knopf – Reise durch Lummerland“ im erweiterten deutschen Themenbereich.

Vergangenen Sonntag kam die große Jim-Knopf-Familie in Berlin wieder zusammen. Die Produktionsfirma lud alle zur Weltpremiere in das Sony Center. „Es war wirklich schön, alle wieder zu treffen“, erinnert sich Zoe Stehle. „Wir sind zusammen über den Roten Teppich gegangen und haben uns dann den fertigen Film angeschaut.“ Die Elfjährige war überrascht, wie oft sie zu sehen war. „Als ich mich auf der Leinwand gesehen habe, kamen die Erinnerungen an die wirklich aufwendigen Dreharbeiten wieder hoch“, sagt die Überlingerin. „Ich bin sogar ganz groß zu sehen und zu hören.“

Am Sonntag findet die Premiere in München statt. Auch dafür hat die ganze Familie Stehle eine Einladung. Doch sie wird in Überlingen sein, denn im Kino „Kammer“ findet ebenfalls eine exklusive Vorpremiere statt. Um 13.45 und 16 Uhr wird der Film gezeigt, um 16 Uhr in Anwesenheit der Jung-Schauspielerin. „Ich freue mich jetzt schon, den Film noch mal zu sehen“, sagt die Elfjährige. „Und dann mit meinen Freunden und Klassenkameradinnen aus Überlingen.“

Aber nicht nur Freunde der Familie werden am Sonntag in der „Kammer“ sein. Es ist eine öffentliche Vorpremiere, bei der Zoe Stehle nach der Vorstellung Rede und Antwort stehen und die eine oder andere Anekdote von den Dreharbeiten erzählen wird. Wenn es nach der Elfjährigen geht, soll es nicht der letzte Kino-Film gewesen sein. „Momentan bin ich in zwei Castings zu weiteren Produktionen“, erzählt sie stolz. „dabei geht es sogar um Hauptrollen.“ Sie habe sogar eine Anfrage von einer amerikanischen Produktion erhalten, wie Michael Stehle verrät. „Doch das wäre jetzt viel zu früh“, sagt er. „Deshalb haben wir diese Anfrage zunächst einmal abgelehnt.“

