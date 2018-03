vor 2 Stunden SK Überlingen Zeugensuche: Unbekannter streift Bus mit Auto und fährt weiter

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitag, gegen 11.15 Uhr, in der Hizlerstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, streifte ein entgegenkommendes Auto einen Linienbus im hinteren Bereich, als der Fahrer mit dem Gelenkbus von der Hizlerstraße nach rechts in den Zentralen Omnibusbahnhof einbog.