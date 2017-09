vor 16 Stunden SK Überlingen Zeugensuche: Unbekannte brechen in Fahrgastschiffe ein

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, 10. auf 11. September, an zwei Fahrgastschiffen, die im Überlinger Mantelhafen an ihren Liegeplätzen festgemacht hatten, jeweils ein Fenster aufgehebelt und sind so in den Innenraum der Schiffe gelangt.