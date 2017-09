vor 6 Stunden SK Überlingen Zeugen gesucht: Windschutzscheibe eines Autos eingetreten

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter einen in der Frohsinnstraße in Überlingen geparkten Toyota erheblich beschädigt. Das Auto gehört zu einem örtlichen Pizza-Lieferservice, mit Tritten wurde laut Polizei die Windschutzscheibe zerstört.